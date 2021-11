Krakkóban felavatták Mindszenty József bíboros, hercegprímás szobrát

2021. november 6. 18:33

Felavatták szombaton Mindszenty József bíboros, hercegprímás szobrát a lengyelországi Krakkóban, az Isteni Irgalmasság-bazilika Magyar Kápolnája előterében. Az emlékmű a legendás magyar antikommunista ellenzéki, Pákh Tibor adománya.

Az ünnepségen részt vett Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke. Beszédében aláhúzta: Mindszenty drámai élete Magyarország 20. századi történetét, a keresztény nemzetek függetlenségi harcát jelképezi, és mutatja a lengyel és a magyar nemzet sorsközösségét is.



Felidézte, hogy a kommunizmus idején a magyar hercegprímáshoz hasonló szerepet betöltő lengyel prímást, Stefan Wyszynski bíborost szeptemberben avatták boldoggá Varsóban. Beszédét Mindszenty bíboros szentté avatásáért mondott imával zárta le.



A két prímás életútjában érzékelhető párhuzamokat emelt ki az ünnepségen szintén felszólaló lengyel alsóházi alelnök, Ryszard Terlecki is.



Az emlékműavatáson személyesen nem vett részt a szobor adományozója, a 97 éves Pákh Tibor. Felkérésére, az ő nevében Engelmayer Ákos, a rendszerváltás utáni első varsói magyar nagykövet, a lengyel-magyar kapcsolatok neves alakja szólalt fel. Idézte Pákh szavait, miszerint Mindszenty József és Szent II. János Pál tette a legtöbbet azért, hogy nemzeteik túléljék a kommunizmus nehéz idejét, és lelkileg megújuljanak.



Az emlékművet Pákh az ezeréves magyar-lengyel barátság nevében adományozta, hálaadásként a közös szentek, Szent László, Szent Kinga és Szent Hedvig tiszteletének megőrzéséért, valamint azért is, hogy a krakkói érsekség 2019-ben elindította gróf Esterházy János boldoggá avatási eljárását - mondta el Engelmayer.



Beszédében Engelmayer Ákos felidézte Pákh Tibor életútját is, és nemcsak a magyar ellenállás hősének, hanem saját "politikai keresztapjának" is nevezte őt. Az 1980 májusi éhségsztrájk, amelyet Pákh a Varsó melletti Podkowa Lesnában a lengyelekkel együtt folytatott, előjele volt a néhány hónappal később megalapított Szolidaritás mozgalomnak - húzta alá a volt nagykövet. Kitért arra is, hogy Pákh Mindszenty rehabilitációját követelte.



A Kligl Sándor, Munkácsy Mihály-díjas magyar szobrászművész tervezte és Latorcai Csaba kőszobrász kivitelezte krakkói Mindszenty-szobor süttői mészkőből készült - közölte az MTI-vel a rendezvényen szintén részt vevő krakkói magyar főkonzul, Gerencsér Tibor.



A főkonzulátus társszervezésében szombat este a Krakkói Filharmónia Zenekara ünnepi hangversenyt is ad az emlékműavatás tiszteletére. A rendezvény egyúttal tiszteletadás az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hőseinek.



MTI