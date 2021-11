Rövidpályás úszó Eb - Szabó Szebasztián világcsúccsal aranyérmes

2021. november 6. 20:25

Szabó Szebasztián világcsúccsal aranyérmet nyert 50 méter pillangón a kazanyi rövidpályás úszó Európa-bajnokság szombati versenynapján.

A 25 éves versenyző az elődöntőből 22.00 másodperces Európa-bajnoki rekorddal, a legjobb idővel jutott tovább. A fináléban ezúttal is fantasztikusan úszott. A fordulót követően majd egy testhosszal került riválisai elé, és végül 21.75 másodperccel beállította minden idők legjobb eredményét, amelyre eddig csak a brazil Nicholas Santos volt képes, még 2018. október 6-án a budapesti világkupa-viadalon.



Szabó már a harmadik aranyát nyerte a tatár fővárosban: szerdán 100 méter pillangón, csütörtökön pedig 50 méter gyorson diadalmaskodott. Rajta kívül Milák Kristóf jóvoltából 200 méter pillangón még egy ezüstérme van a magyar küldöttségnek.



"Ó már! Az az egy század" - mondta Szabó Szebasztián mosolyogva a verseny után. "De rendben, nem elégedetlenkedem, végül is világcsúcstartó vagyok én is, sikerült megdönteni az Európa-rekordot is, úgyhogy örülök. Azt terveztem, hogy így úszom le ezt, a rajt tényleg nagyon jól sikerült, utána meg csak bele kellett adnom mindent.

Ősszel már elég sokat versenyeztem, és ez segített, hogy érezzem a ritmust. Az is igaz persze, hogy a fáradtság is megtalált, bár egyelőre csak a parton, mert amint bent vagyok a vízben, azt érzem, képes vagyok bármire."



A győriek kiválósága ezúttal is kijelentette, nem érzi magát sztárnak: "A három arany nagyon szép, de nem vagyok az a típus, aki győzelmi táncba kezd. Örülök a győzelmeknek, örülök ennek a csúcsnak, de szeretném folytatni a felkészülést, hogy még jobb legyek a decemberi világbajnokságon."

Eredmények:

férfi 50 m pillangó, Európa-bajnok:



SZABÓ SZEBASZTIÁN 21.75 mp - világcsúcs

2. Matteo Rivolta (Olaszország) 22.14

3. Thomas Ceccon (Olaszország) 22.24



MTI