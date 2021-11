Több mint százezer migránsbűnözőt fogtak el idén a magyar határon

2021. november 6. 21:26

Több mint százezer határsértőt fogtak el idén eddig a magyar határon, és ezernél több embercsempész ellen indítottak eljárást - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán szombaton.

Bakondi György szerint jelenleg 2015-nél is rosszabb a migrációs helyzet: a klasszikus útvonalakon továbbra is aktívak a migránsok, és új útvonal nyílt Fehéroroszország felől Lengyelország, Lettország, Litvánia felé.



Ideje, hogy a nemzetállamok a nemzeti költségvetés mellett európai uniós forrásokat is fordíthassanak a határok védelmére - mondta, hozzátéve: a szuverenitás megőrzése érdekében meg kell akadályozni a tömeges bevándorlást.

MTI