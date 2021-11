Vb-selejtezők - Gulácsi helyett Szappanos a keretben

2021. november 6. 21:38

Gulácsi Péter, az RB Leipzig kapusa sérülés miatt nem csatlakozhat a magyar labdarúgó-válogatott keretéhez, amely a világbajnoki selejtezők utolsó két mérkőzésére kezdi meg a felkészülést.

A magyar szövetség (MLSZ) Twitter-oldalán számolt be arról, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány Szappanos Pétert, a Budapest Honvéd kapusát hívta be a 31 éves hálóőr helyére, aki szombaton a Borussia Dortmund elleni rangadón ott volt a kapuban.



A magyar csapat jövő pénteken San Marinót fogadja a Puskás Arénában, három nappal később pedig Lengyelország vendégeként Varsóban zárja a világbajnoki selejtezősorozatot. A kerettagok többsége vasárnap este találkozik Telkiben, de most is lesznek olyanok, akik a klubkötelezettségeik miatt csak hétfőn vagy kedden csatlakoznak a kerethez.

A magyar válogatott kerete:

kapusok:

Bogdán Ádám (Ferencvárosi TC), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Budapest Honvéd)

védők:

Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Kecskés Ákos (Nyizsnyij Novgorod), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Nagy Zsolt(Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig), Spandler Csaba (Puskás Akadémia FC), Szalai Attila (Fenerbahce)

középpályások:

Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Kleinheisler László (NK Osijek), Nagy Ádám (Pisa), Nego Loic (MOL Fehérvár FC), Schäfer András (DAC), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig), Vécsei Bálint (Ferencvárosi TC)

támadók:

Hahn János (DAC), Kiss Tamás (Cambuur), Sallói Dániel (Sporting Kansas City), Schön Szabolcs (FC Dallas), Szalai Ádám (FSV Mainz 05), Varga Kevin (Kasimpasa)



MTI