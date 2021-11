Megtartották Szabadkán az 1956-os történelmi vetélkedőt

2021. november 7. 00:09

A Nagy Imre Társaság és az ’56-os Műhely Civil Szervezet 14. alkalommal szervezte meg történelmi vetélkedőjét Szabadkán. A szabadkai Városi Könyvtárban tartották idén is a versenyt, s nagyon örvendetes, hogy soha ennyien nem vettek még részt a rendezvényen. A zsűri tagjai azt is örömmel konstatálták, hogy nagyon felkészültek voltak a háromtagú csoportok.

- 1956 egy olyan időszaka a magyar történelemnek, amivel nálunk nem sokat foglalkoznak az iskolákban. Ezért is fontos ez a verseny, amit minden évben megrendezünk. Idén összesen 18 csapat jelentkezett, de a járvány miatt végül is csak 16 csapat tagjai tudtak megjelenni. Vajdaság 8 középiskolájából érkeztek a diákok, összesen négy településről: Topolyáról, Magyarkanizsáról, Újvidékről és Szabadkáról. Ez eddig a legtömegesebb verseny, mondta Kudlik Zoltán, a Nagy Imre Társaság országos elnökségi tagja, a verseny főszervezője.

Agyánszki Máté, a zsűri elnöke szerint nem is tanterv, hanem inkább tanárfüggő, hogy mekkora teret adnak az órákon a magyar történelmi eseményeknek. A fiatalabb tanárok és a középgenerációhoz tartozó pedagógusok többsége fontosnak tartja, hogy beszéljenek a nemzeti történelmünkről, hisz a magyar öntudat építésének egyik legfontosabb eleme, hogy ismerjük múltunkat. 1956 témája ilyen szempontból kicsit mostoha, egyrészt, mert időben közel áll hozzánk, másrészt a 8 osztály második felében van csak róla szó, amikor már kevés az idő arra, hogy bővebben kifejtsék a témát, hiszen közeleg az év vége. A verseny azért fontos, mert a gyerekek amellett, hogy felkészülnek rá, viszik tovább a lángot, hisz számos kötődése van a Délvidéknek 1956-hoz, magyarázza Agyánszki Máté.

Patyi Szilárd történész, a zsűri tagja szerint nagyon kevés az, amit a gyerekek az iskolában megtanulhatnak ’56-ról. Vannak, akik azt sem tudják, ki volt Nagy Imre. Pedig nagyon sok délvidéki is részt vett a forradalom eseményeiben, például Sörös Imre. Amikor a gyerekek felkészülnek erre a versenyre, akkor ezeket a dolgokat is megtanulják. Ennek a vetélkedőnek nem is a verseny a lényege, hanem az, hogy megszeressék a történelmet, s a játékos felkészülések során sokkal több mindent elsajátítanak, mintha mindezt órán tanulnák. Fontos az is, hogy november végén lesz egy budapesti kirándulás, s minden résztvevő elmegy majd Budapestre, megtekintenek néhány ’56-os helyszínt, meséli Patyi Szilárd.

A verseny egy klasszikus teszttel kezdődik, majd prezentálni kell az otthonról hozott házi feladatot, végül villámkérdések következnek.

Szalma Gábriel a szabadkai Ivan Sarić Műszaki Iskolából érkezett a versenyre. Az egyik kedvenc tantárgya a történelem, s érdekli az ’56-os forradalom. Az iskolában nem sokat tanultak róla, úgy gondolta, bővítheti a tudását, ha elindul a versenyen. Tanára órák után tartotta a felkészítést.

Nagy Evelin és Szalai Patrícia, a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium tanulói. Evelin szerint az egész világ felfigyelt az ’56-os forradalomra, ezért fontos, hogy minél többet tudjon ő is róla. Az iskolában keveset tanultak erről az eseményről, ezért sokat kellett utána olvasni. Patrícia is úgy gondolja, hogy a versenyek kiválóak arra, hogy új dolgokat tanuljon meg, már ezért is fontos volt, hogy a rendezvényen részt vegyen.

A verseny előtt még Kajzinger Tibor vezetőkonzul is üdvözölte a diákokat a Szabadkai Magyar Főkonzulátus nevében, majd elkezdődött a verseny.

Kora délután érdeklődtünk a vetélkedő eredményéről. Kudlik Zoltán elmondta, hogy a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium csapata lett az első. A második helyet a Bosa Miličević Közgazdasági Középiskola diákjai szerezték meg. A dobogó harmadik helyén jelképesen a topolyai Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskola tanulói foglalhattak helyet.

A zsűri elégedett volt a teljesítménnyel. A házi prezentációk is érdekesek voltak. Rokonokkal, szomszédokkal beszélgettek a gyerekek 1956-ról, de volt, aki egy 91 éves tanítót szólaltatott meg. Volt, aki videó formájában a Nagy Imre-pert mutatta be. Volt, aki települése volt polgármesterével beszélgetett, aki 1956-ban menekültként érkezett ide. Mások, az ’56-os olimpiáról beszéltek. Szabolcski Ferenc topolyai forradalmár életútját is bemutatták.

A győztesek könyvcsomagokat kaptak ajándékként, de minden résztvevőt megajándékoztak egy kétkötetes, ’56-ról szóló történelmi kiadvánnyal, illetve mindannyian részt vehetnek majd a budapesti kiránduláson.

Németh Ernő

