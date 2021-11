BKK: Még több helyen lehet majd jegyet és bérletet kapni

2021. november 8. 14:47

Viszonteladók jelentkezését várja a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) azért, hogy a fővárosban és az agglomerációban a lehető legtöbb helyen lehessen közösségi közlekedéshez szükséges jegyeket vásárolni. A cég közölte, folyamatosan bővítik a viszonteladói hálózatukat, most is várják a lehetséges új partnerek jelentkezését. Jelenleg több száz fővárosi helyszínen - többek között újságárusoknál, dohányboltokban - vásárolható vonaljegy vagy 10 darabos gyűjtőjegy. A BKK felhívta a figyelmet, hogy a partnerhálózathoz folyamatosan lehet csatlakozni.

A viszonteladói hálózat tagjai engedménnyel csökkentett áron vásárolhatják meg a BKK termékeit. Az új partnereket az eddigiekhez hasonlóan hivatalos matricák jelölik majd, illetve a BKK Pontkereső oldalán is elérhetővé válnak. Akik élni kívánnak a lehetőséggel, azok a BKK honlapján olvashatnak a jelentkezéssel kapcsolatos további információkat.

A BKK kitért arra is, hogy a viszonteladók mellett számos egyéb helyen és módon lehet jegyet vagy bérletet vásárolni a fővárosban. Több száz automata működik Budapesten, illetve 12 ügyfélközpontban és 8 pénztárban is várják a vásárlókat. A járványveszély idején pedig különösen biztonságos a közlekedési mobiljegy alkalmazás, amellyel akár otthon vagy a megállóban várakozva is lehet jegyet, bérletet váltani.

MTI