Szijjártó: A kormány minden pénzügyi forrást a munkanélküliség megelőzésére fordított

2021. november 8. 14:49

A kormány minden pénzügyi forrást a tömeges munkanélküliség megelőzésére fordított a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság idején - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn.

A közlemény szerint a tárcavezető a Nestlé Hungária Kft. új beruházásának bejelentésén vett részt. A vállalat büki gyárában megvalósuló kapacitásbővítő fejlesztés értéke 35 milliárd forint, aminek nyomán 120 új munkahely jön létre. Mindemellett a cég komplex, 3 éves képzést nyújt a jelenlegi mintegy 2180 munkatársa számára 726 millió forint értékben, amihez az állam 363 millió forint támogatást ad. Szijjártó Péter kiemelte, hogy a most bejelentett beruházásnak „önmagán túlmutató jelentősége van”. Mint közölte, ezzel a vállalat a büki termelés exportarányát 90 százalék fölé növeli, ami azt jelenti, hogy naponta csaknem száz kamion szállítja majd az itt előállított árukat a világ ötven országába.

Kitért arra is, hogy a beszállítók többsége magyar cég, amelyek évente több mint 50 milliárd forint értékben adnak el termékeket és szolgáltatásokat a Nestlének. Emellett fontosnak nevezte a tervezett képzési programot is, amelynek nyomán a dolgozók elsajátíthatják a legmodernebb technológiák használatát. A büki gyár már most is a Nestlé állateledel-gyártásának közép-európai központja, de a mostani beruházásnak köszönhetően a svájci vállalat egyik legnagyobb állateledel gyára jön létre Európában - közölte.

A miniszter kiemelte, hogy miközben az elmúlt másfél évben gyárbezárásokról, tömeges leépítésekről szóltak a nemzetközi hírek, Magyarországon foglalkoztatási, negyedéves gazdasági növekedési és beruházási rekordot is sikerült dönteni. Hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság már az idei nyáron elérte a pandémia előtti teljesítményét, amire a világgazdaság csak a jövő év végére lesz képes. Szerinte ez abból a mintegy kéthónapos előnyből adódik, amelyre az oltási program gyors megindításával tudott szert tenni az ország.

Hozzátette: a járvány újra fellángolt Európában, és rámutatott, hogy „minél többen döntenek az oltás felvétele mellett, annál kisebb nehézségekkel kell majd szembe néznünk”. Szólt arról is, hogy a magyar élelmiszeripar termelési értéke tavaly 7 százalékkal, az idei év első nyolc hónapjában pedig 12 százalékkal nőtt, s az ágazatban 143 ezren dolgoznak. Végezetül aláhúzta, hogy a svájci-magyar kereskedelmi forgalom volumene 2021 első nyolc hónapjában 8 százalékkal emelkedett, meghaladva az 1,2 milliárd eurót, és a svájci vállalatok jelentik a 11. legnagyobb beruházói közösséget hazánkban. Ez szerinte részben a „problémamentes politikai kapcsolatoknak” köszönhető.

A Nestlé Hungária által hétfőn kiadott közleményben kiemelték, hogy négy évvel ezelőtt 20 milliárd forintos beruházással teremtettek világviszonylatban is egyedülálló, innovatív robottechnológiával felszerelt, teljesen automatizált termelőkapacitást, 2020 őszén pedig egy újabb, 50 milliárdos beruházást jelentettek be, amely az elmúlt évtized legnagyobb élelmiszeripari és feldolgozóipari beruházásának számít és amelynek kivitelezése változatlanul, az eredeti terveknek megfelelően zajlik. Hozzáfűzték: a most bejelentett 35 milliárd forintos bővítéssel újabb 50 robot áll munkába, így a prémium macskaeledelt gyártó üzem termelési kapacitása éves szinten további 50 ezer tonnával növekszik.

„A 120 új munkahelyet teremtő bővítés hatására a mostani 70 helyett naponta több mint 90 kamionnyi állateledelt tudunk majd útnak indítani 2022 őszétől a világ 50 országába. A beszállított alapanyagoknak több mint 50 százalékát már most a magyar beszállítóktól érkezett alapanyag teszi ki, és az új beruházásnak köszönhetően ez az arány még tovább nőhet” - közölte Noszek Péter, a Nestlé Hungária ügyvezető igazgatója. Hozzátette: akárcsak a tavaly elkezdett fejlesztési ütemben, a mostaniban is az innováción, valamint a környezetbarát megoldások alkalmazásán van a hangsúly.

A Nestlé globális célkitűzéseivel összhangban a gyárban 2017 óta megújuló források biztosítják a villamos energiát, az ipari hulladékot pedig anyagában történő újrahasznosítással vagy hőenergia termeléssel ártalmatlanítják. A 150 éves múlttal rendelkező svájci központú Nestlé a világ legnagyobb élelmiszeripari vállalata 189 országban van jelen világszerte, Magyarországon három gyárában, Szerencsen, Diósgyőrön és Bükön, illetve budapesti központjában összesen több mint 2400 embert foglalkoztat - írták a közleményben.

MTI