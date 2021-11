Bélyeget bocsátott ki a Magyar Posta a fenntarthatósági expó alkalmából

2021. november 8. 19:19

Áder János köztársasági elnök elsőnapi bélyegzővel látja el a november 29. és december 5. között megrendezendő Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó alkalmából kibocsátott bélyeget a Sándor-palotában 2021. november 8-án.

A 20 ezer példányban kibocsátott, 500 forintos névértékű bélyeget Demján Szilárd grafikus tervezte. MTI/Szigetváry Zsolt

Bélyeget bocsátott ki a Magyar Posta a november 29. és december 5. között megrendezendő Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó alkalmából hétfőn.

Magyarország 2013-ban, 2016-ban és 2019-ben is sikerrel rendezte meg a Víz Világtalálkozót, most azonban szélesebb tematikával szervez fenntarthatósági expót és világtalálkozót, immár közösen a többi visegrádi országgal - idézte fel az új bélyeg ünnepélyes forgalomba hozatala előtt hétfőn a Sándor-palotában Áder János köztársasági elnök.



A Planet Budapest 2021 fővédnökségét is vállaló államfő kiemelte: a rendezvény már nemcsak a klímaváltozásra és a vízügyi válságra, hanem az ENSZ által elfogadott fenntarthatósági célok szélesebb körére is fókuszál, a korábbinál jóval nagyobb területen, a felújított Hungexpón.



Az államfő elmondása szerint a Planet Budapest 2021 négy tematikus eseménycsoport köré épül.



A Fejlődés harmóniában a természettel elnevezésű fenntarthatósági expó a környezeti fenntarthatóságot támogató, a visegrádi országok tudásán és szakértelmén alapuló innovációkat hivatott bemutatni. A Fenntarthatóság Univerzuma címmel meghirdetett világtalálkozón pedig állam- és kormányfők, kormányzati döntéshozók, nemzetközi szervezetek elismert szakértői, valamint a tudományos- és az üzleti világ képviselői vitatják meg a fenntartható vízgazdálkodás, élelmiszertermelés, energia- és hulladékgazdálkodás, a közlekedés témaköreit.



Mint hozzátette, Te Bolygód címmel számos közönségprogramot is szerveznek a fenntarthatóságról, a fiatalokat pedig elsősorban A Jövő Hősei elnevezésű ifjúsági élményprogram hivatott megszólítani.



Áder János köszönetet mondott a Magyar Postának, amiért a bélyegkibocsátással felhívja a figyelmet a Planet Budapest 2021-re és a téma fontosságára.



Hegmanné Nemes Sára, a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának elnöke emlékeztetett arra, hogy már a korábbi Víz Világtalálkozókra is megjelentettek bélyeget, de a vállalat mindennapi működésekor is figyelmet fordít a fenntarthatóságra.



A Planet Budapest 2021 alkalmából 20 ezer példányban kibocsátott, 500 forintos névértékű bélyeget Demján Szilárd grafikus tervezte. A letisztult formák a természet és az ember közötti harmóniát jelenítik meg, a bélyegen feltűnik az Országház épülete is - közölte Hegmanné Nemes Sára.

MTI