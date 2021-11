Migránsinvázió – Európának meg kell védenie magát

2021. november 8. 19:21

Európának meg kell védenie magát - közölték az M1 aktuális csatornának nyilatkozó szakértők hétfőn azzal kapcsolatban, hogy Fehéroroszország felől érkező migránsok nagy csoportja erőszakosan megpróbált behatolni lengyel területre.

Földi László biztonságpolitikai szakértő azt mondta, nem újdonság, ami történik, hanem egy 2015 óta tartó folyamat része. "Ez egy invázió Európa ellen" - jelentette ki. Hozzátette: felkészített erők támadnak, hogy átalakítsák a kontinenst.



Európának kötelessége lenne védekezni, mert így menthetné meg az értékeit, helyette azonban belső háborút folytat, a nyugati államok például szemben állnak Fehéroroszországgal - hangoztatta. Úgy fogalmazott, hogy a kontinenst támadó külső erők Fehéroroszországban és Nyugat-Európában is "kollaboránsokra" találnak, akik nem próbálják megakadályozni az "inváziót".



Európának van eszköze, hogy ellenálljon a zsarolásnak, akárhonnan is érkezzen az - vélekedett. A kontinens katonailag felkészült, meg tudná védeni magát - tette hozzá.



Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ elemzője szerint egyértelműen hibrid hadviselést folytat Fehéroroszország azzal, hogy migránsokat utaztat Lengyelország felé. Mindenképpen el kellene kerülni a jövőben a hasonló feszültségeket, mert hihetetlen biztonsági kockázatokat rejtenek magukban - mondta.



Kijelentette, hogy már évek óta zajlik ez a fajta hibrid hadviselés. Feltette a kérdést: ha most az Európai Unió felismeri, hogy az illegális bevándorlók tömeges szállítása a határra a hibrid hadviselés eszköze, miért nem volt képes ugyanerre akkor, amikor a nyílt társadalom hálózat szervezetei végeztek ugyanilyen tevékenységet.



Koskovics Zoltán úgy vélekedett: az európai országoknak egyértelműen ki kell jelenteniük, hogy a határokat védő államokat, a határvédelmet támogatják.

MTI