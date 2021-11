Labdarúgó NB I - Joan Carrillo lett a Debrecen vezetőedzője

2021. november 8. 19:25

Joan Carrillo lett a labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC vezetőedzője.

Carrillo – MTI/Czeglédi Zsolt

A klub hétfői sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy másfél éves szerződést kötöttek a spanyol trénerrel, aki számára nem ismeretlen a magyar élvonal, hiszen 2011-től Paulo Sousa segítőjeként Székesfehérváron dolgozott, a 2014-2015-ös szezonban pedig már vezetőedzőként segítette bajnoki címhez az együttest.



A Debrecen 12 fordulót követően három győzelemmel, négy döntetlennel és öt vereséggel, 13 ponttal a kilencedik helyen áll az NB I-es tabellán.



Joan Carrillo a sajtótájékoztatón azt mondta, örült a debreceni felkérésnek, tisztában van azzal, hogy a DVSC sikeres klub, amely itthon és külföldön is letette már a névjegyét.



A szakvezető nagy motivációval érkezett Debrecenbe, mint fogalmazott, "éhes a sikerre" és mindent megtesz ennek érdekében. A Lokinak számos mérkőzését megnézte, úgy érzi, ismeri a játékosokat, és külön előnynek mondta, hogy fiatalok és már nemzetközi hírnevet szerzett játékosok együtt alkotják a csapatot. Carrillo számára a legfontosabb, hogy stabilizálja a csapatot, és ebben szerinte fontos szerepe van a szurkolóknak is.



Tőzsér Dániel sportigazgató jelezte: a keddi edzést már Joan Carrillo tartja. A szezon elején megfogalmazott céljuk nem változott, továbbra is a biztos bennmaradás és a klub helyzetének stabilizálása a legfontosabb - tette hozzá.

MTI