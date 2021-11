Vegyes forintmozgás kora reggel

Latorcai János: Volt részem az elnöki emelvény, a pulpitus elfoglalásában, nem is egy alkalommal és ennek során olyan is előfordult, hogy a padsorokbeli saját helyemről kellett levezetnem a szavazásokat. Ezeket a helyzeteket sokszor – akárcsak az élet metsző konfliktusait – a humor képes a legrövidebb időn belül feloldani. Alkalmanként próbálunk ezzel az eszközzel is élni.