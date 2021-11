Öngyilkos szekta vezérét alakítja Leonadro DiCaprio

2021. november 9. 09:15

Leonardo DiCaprio játssza az MGM filmstúdió készülő filmjében Jim Jonest, az 1978-ban Jonestownban tömeges öngyilkosságot elkövető szekta vezérét.

A 46 éves Oscar-díjas színész a The Hollywood Reporter értesülése szerint már a szerződéséről tárgyal a stúdióval.



DiCaprio korábban is játszott valós személyeket, köztük J. Edgar Hoovert a J. Edgar című életrajzi filmben, a Kapj el, ha tudsz szélhámosát, Frank Abagnale Jr.-t , Howard Hughest Az aviátor című produkcióban vagy a korrupt tőzsdei kereskedőt, Jordan Belfortot A Wall Street farkasa című filmben.



Az öngyilkos szekta történetét feldolgozó film forgatókönyvét Scott Rosenberg (Venom) írja, aki executive producerként is közreműködik, de a producerek között lesz DiCaprio és Jennifer Davisson is a saját Appian Way produkciós cégén keresztül.



A Peoples Temple nevű vallási csoport vezetőjeként Jones volt a felelős a történelem egyik legnagyobb tömeges öngyilkosságáért. Ő szervezte meg az 1978. november 18-án 909 ember életét követelő öngyilkos akciót a guyanai Jonestownban. A történet számos könyvet, dokumentumfilmet és televíziós műsort ihletett, köztük a legutóbbi, amelyet a tragédia 40. évfordulóján mutattak be, a Truth and Lies: Jonestown, Paradise Lost című 2018-as dokumentumfilmet. A produkciót a Hulu streamingszolgáltató forgalmazza.



DiCaprio hamarosan Jennifer Lawrence oldalán látható a Ne nézz fel! című, Netflixnek készült sci-fi vígjátékban, amit Adam McKay rendezett. Közben már elkészült a Martin Scorsesével forgatott Killers of the Flower Moon című krimije is, amelyet az Apple+ mutat be.



MTI