Megállapodások hazánk és a Seychelle Köztársaság között

2021. november 9. 10:44

Több területen is fontos megállapodások jöttek létre Magyarország és a Seychelle Köztársaság között, amelyek hozzájárulnak majd az indiai-óceáni szigetállam biztonságához és stabilitásához - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Victoriában, Sylvestre Radegonde külügy- és turisztikai miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján.

A közlemény szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy ő az első magyar külügyminiszter, aki hivatalos látogatást tesz az Afrika partjaitól keletre fekvő országban, ami jelzi az együttműködés fejlesztésének fontosságát.



Kiemelte: a Seychelle Köztársaság fontos szerepet tölt be a tengeri biztonság és a kelet-afrikai stabilitás területén, amivel "gyakorlatilag Európát is védi". Mint mondta, a kalózkodás és a drogcsempészet elleni fellépés jelentősen hozzájárul a térség biztonságához, márpedig "minél nagyobb a biztonság, annál kevesebben fognak úgy dönteni, hogy útnak indulnak Európa felé".



Magyarország ezért támogatja, hogy az Európai Unió megerősítse az Atalanta elnevezésű kalózellenes tengeri műveletét, illetve további anyagi támogatást nyújtson a Seychelle-szigetek terheinek enyhítése érdekében, például az igazságügyi rendszer területén - hangsúlyozta Szijjártó Péter.



A felek megállapodtak arról, hogy egy magyar cég kiberbiztonsági központot hoz létre az országban az Eximbank 17 millió dolláros hitelkeretének segítségével.

Megegyezés született a Seychelle Köztársaság egészségügyi kapacitásbővítésének támogatásáról is, azáltal, hogy a már meglévő, évi tíz helyet biztosító felsőoktatási ösztöndíj-programon felül orvosokat fognak képezni a budapesti Semmelweis Egyetemen. Emellett Magyarország drogprevenciós szakemberek, egészségügyi dolgozók, orvosok és pszichológusok képzésével fogja segíteni a Seychelle - szigetek kábítószerellenes küzdelmét, már idén decembertől kezdve - tájékoztatott a miniszter.



Rámutatott ennek kapcsán, hogy az illegális drogcsempészet egyre súlyosabb globális kihívást jelent, ráadásul az utóbbi időben megváltoztak a csempészútvonalak a legfrissebb afganisztáni fejlemények miatt.



Elmondta, hogy a Seychelle Köztársaság biztonságosnak számít, miután lakossága 80 százalékát már beoltották a koronavírus ellen, így megállapodást kötöttek az oltási igazolványok kölcsönös elismeréséről is. Ennek megfelelően a magyar állampolgárok szabadon utazhatnak majd a turistaparadicsomnak számító országba, függetlenül attól, hogy milyen vakcinát kaptak.



Sylvestre Radegonde köszönetet mondott a képzési programok felajánlásáért, aláhúzva, hogy Magyarország oktatási téren kiválóan teljesít. Hozzátette, hogy a találkozón megvitatták a turisztikai együttműködés további fejlesztésének lehetőségeit, illetve egyebek mellett szó volt a kiberbiztonságról, a mezőgazdaságról, a beruházásokról is.



MTI