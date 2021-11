Örök nyugalomra helyezték Mádl Dalmát

2021. november 9. 16:01

Eltemették Mádl Dalmát, Mádl Ferenc néhai köztársasági elnök feleségét, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövetét kedden Budapesten, a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely 28-as parcellájában.

Mádl Dalma életének 89. évében, október 22-én hunyt el.



Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete búcsúbeszédében azt mondta, a megrendülés és bizonyosság együtt van jelen most, amikor Mádl Dalmát utolsó útjára kísérik.



Megrendülés, mert elvesztettek valakit, egy példaképet, akit nagyon szerettek. Bizonyosság, mert, ha valaki, ő biztosan "a szentek seregében ünnepel már" - közölte.



Úgy fogalmazott: "A kaput, ami felé egész életében rendíthetetlen hittel és bizalommal tartott, elérte és belépett rajta."



Azt mondta, Mádl Dalma rendíthetetlen hitben élt és dolgozott át egy egész életet, pedig sok minden megingathatta volna a magabiztos istenhitet - születésének éve - 1932 óta: a világháború borzalmai, a Rákosi-idők terrorja és egyházüldözése, a levert forradalom és szabadságharc, a gulyáskommunizmus, a rendszerváltás örömét hamar elhomályosító politikai csatározások és bizonytalanság, és az utolsó években pedig a keresztényellenes ideológiák térnyerése világszerte - mondta.



Mádl Dalma életében testet öltött az igazság: hogy ha arra a biztos tudásra, fundamentumra építesz, amely a keresztény hit lényege, akkor szabaddá válsz a szolgálatra - jelentette ki Lévai Anikó.



Hozzátette: Mádl Dalmának nem kellett élete legfontosabb céljává tennie saját önmegvalósítását, hiszen tudta, hogy a legjobb helyen van az élete, Isten tenyerében és életének kiteljesedése az, amikor azt a szolgálatot végzi, melyet Isten rábízott.



Lévai Anikó azt mondta: "A szemünk előtt teljesedett ki Dalma élete abban a sokrétű derűs szolgálatban, amelyet vállalt. Ő a neki adott csaknem 90 évet a maga nyugodt, de határozott módján végigdolgozta. Mindenről és mindenkiről gondoskodott, akit a gondviselés neki szánt. A támogató háttérmunka hőse volt, és számomra igazi példakép".



Kiemelte azt is, hogy Mádl Dalma nem volt mellékszereplő sem férje, sem mások oldalán. Tartása, méltósága volt. Méltó partnere volt a japán császárnak vagy az angol királynőnek is a maga szerény, visszafogott módján. Okos határozottság, mindenre, mindenkire odafigyelés, mindennek a számon tartása jellemezte - mutatott rá.



A római katolikus szertartást Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek vezette.



"Dalma asszonynak kedves, bátorító szava és gesztusa újra és újra volt papok, szerzetesek, világi hívők felé" - mondta a bíboros, hozzátéve, hite kisugárzott az emberekre, átélte belsőleg is a drámai pillanatokat.



Erdő Péter hangsúlyozta: Mádl Dalma szívügyének tekintette a szegények és rászorulók megsegítését.



A temetésen felolvasták a család búcsúgondolatait is, amelyekkel köszönetet mondtak az édesanyának, nagymamának, dédnagymamának azért is, hogy megmutatta az emberi szilárdság és kitartás értékeit.



A gyászolók egy-egy fehér rózsával búcsúztak Mádl Dalmától, akit a férje melletti sírba helyeztek örök nyugalomra.

A temetésen részt vett Orbán Viktor, Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita, Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, Varga Judit igazságügyi miniszter, Boross Péter volt miniszterelnök és Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke.

MTI