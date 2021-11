Karikó Katalin a New York-i Orvosi Akadémia egyik idei díjazottja

2021. november 9. 17:39

Kutatótársával, Drew Weissmannal együtt Karikó Katalin magyar biokémikus is megkapja a New York-i Orvosi Akadémia (New York Academy of Medicine - NYAM) díját, amelyet - magyar idő szerint - kedden késő este adnak át egy virtuális eseményen.

Az elismerésről beszámoló Szegedi Tudományegyetem közleménye szerint az Innovátorok az egészségügyben címet viselő virtuális rendezvényen Karikó Katalin mellett hét olyan kutató, egészségügyi szakember és szervezet kapja meg a NYAM idei elismerését, akik segítettek megérteni és kezelni a koronavírus-járvány pusztító hatásait, akik olyan áttörést értek el, olyan innovációt hoztak, amely megváltoztatja az orvoslást és gyógyítást, új lehetőségeket nyitva egy egészségesebb világ építéséhez.



A NYAM Karikó Katalint és Drew Weissmant a biogyógyászati tudományok terén végzett kiemelkedő munkásságáért tünteti ki.



A szervezet honlapján olvasható méltatás szerint Karikó Katalin kutatásai négy évtizede az RNS által közvetített mechanizmusokra összpontosítottak, munkájának végső célja egy embernél is alkalmazható transzkripciós mRNS kifejlesztése fehérjeterápiához. Az RNS által közvetített immunaktivációt vizsgálta, és felfedezte, hogy a nukleozid módosítások elnyomják az RNS immunogenitását. Ez az úttörő munka megnyitotta a lehetőséget az mRNS terápiás felhasználására.



Munkatársaival az Egyesült Államokban tizenhárom, a nem immunogén RNS alkalmazására vonatkozó szabadalmat nyújtott be. Társalapítója és vezérigazgatója volt az RNARx-nek, egy olyan cégnek, amely nukleoziddal módosított mRNS-t fejleszt ki terápiás célokra. Szabadalmaztatott eljárását - amelyet Drew Weissmannal közösen alkotott - az mRNS-ben található nukleoziddal módosított uridinekről, a BioNTech/Pfizer és a Moderna is használja mRNS-alapú oltóanyagának létrehozására.

MTI