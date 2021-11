Szarvasbikával csaptak be egy francia vadászt Pötréte térségében

2021. november 9. 18:23

Felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek kedden két zalai vadászt, akik osztrák vadaskertben nevelt gímszarvasbikát szállíttattak Zala megyébe, ahol azt egy francia vendégvadász helyi trófeaként lőtte ki, majd fizetett érte 35 ezer eurót - tájékoztatta a Zalaegerszegi Törvényszék az MTI-t.

A Felsőrajk és Pötréte térségében is területekkel rendelkező vadásztársaság két tagja, egy 36 éves, ausztriai tartózkodási hellyel rendelkező, nagykanizsai születésű férfi és egy 38 éves alsórajki férfi még 2017 nyarán utazott Ausztriába, egy karintiai vadaskertbe. Annak osztrák tulajdonosával - aki a perben negyedrendű vádlottként szerepelt - megegyeztek abban, hogy kilencezer euróért megvásárolnak egy nála nevelt, értékes agancstrófeájú gímszarvasbikát, majd Magyarországra szállítják.



A nem természetes környezetben felnevelt gímszarvas vadászatát a magyarországi törvények is tiltják, az osztrák jogszabályok szerint pedig ugyancsak tilos a vadaskertben nevelt állat vadászati célú hasznosítása. Ennek ellenére az osztrák férfi Magyarországra szállította a gímszarvast, amelyet ideiglenesen Alsórajkon, a másodrendű vádlott édesanyjának ingatlanján helyeztek el.



A két fővádlott időközben egy vadászatszervezéssel foglalkozó, mezőhegyesi székhelyű cég képviselőjével - megtévesztéssel, fényképek alapján - megállapodott abban, hogy vendégvadászoknak kínálják fel az állatot kilövésre. A 2017 szeptemberében érkezett francia vadászok számára a 12-13 kilogramm agancssúlyú, elkábított bikát a Pötréte és Felsőrajk határában lévő vadászterületre szállították a vádlottak, majd amikor az állat az ellenszertől lábra állt, az egyik vendégvadász lelőtte.



Az internetes felületeken is ismertté vált állatot - mint szabályos vadászaton elejtett gímszarvas trófeáját - néhány nappal később a Zala Megyei Kormányhivatal vadászati szervénél bemutatták bírálatra, ez alapján a hatóság hamis tartalmú közokiratban rögzítette a kilőtt vad trófeájának adatait. Ezt követően a megtévesztett francia vadász 35 ezer eurót, vagyis közel 11 millió forintot fizetett ki a vadásztársaságnak a trófea ellenértékeként.



Az ügyben harmadrendű vádlottként szereplő, a két fővádlottat segítő 43 éves hivatásos vadászt, valamint az osztrák vadaskert tulajdonosát a bíróság még februárban, tárgyalás mellőzésével ítélte el. Bűnsegédként elkövetett csalás miatt fejenként 450 ezer forint pénzbüntetést szabtak ki.



Vándor Virág, a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője a Nagykanizsai Járásbíróság keddi, előkészítő ülésen hozott ítéletéről közölte: a történteket elismerő első- és másodrendű vádlott társtettesként elkövetett csalás, illetve közokirat-hamisítás miatt húsz hónap - két évre felfüggesztett - börtönbüntetést kapott. Mindkét vadász előzetes mentesítésben részesült, azaz olyan hatósági erkölcsi bizonyítványt kaphat, amelyben "a bűntettesek nyilvántartásában nem szerepel" kitételt tüntetik fel.



A döntést mindkét vádlott tudomásul vette, de az nem jogerős, mert az ügyész három nap gondolkodási időt tartott fenn a fellebbezés megfontolására.

MTI