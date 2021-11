Újabb elismerések a Szabadkai Népszínháznak

2021. november 9. 23:02

A XXVIII. Verseci Színházi Ősz Nemzetközi Fesztiválon a szabadkai Népszínház újabb három díjat érdemelt ki. Andrej Boka, a magyar társulat A gyászoló család című előadásának rendezője különdíjat kapott az újszerű rendezői látásmódjáért. A szerb társulat Kus petlić című előadásában Minja Peković volt a legjobb női szereplő, Igor Greksa pedig a legjobb férfi szereplő.

Miloš Nikolić, a színház igazgatója gratulált a munkatársainak a kimagasló eredményekért, elmondta, hogy örömmel tölti el, hogy az egyik legsikeresebb szerbiai színházat vezetheti. Céljuk, hogy a lehetőségeikhez mérten a legjobbat nyújtsák, s nagyon nagy a munkatársakban a hivatásszeretet, az elkötelezettség. A körülményekhez képest csak így tudnak ilyen kimagasló sikereket elérni egy olyan világban, ahol a kultúra nincs az érdeklődés középpontjában. Az elismerések minden munkatársnak további energiát adnak, s a színház minden tagja úgy viselkedik, mintha egy nagy család része lenne, s mindenki mindig a lehető legmagasabb fokon teljesít.

A szerb társulat két színésze már elismert művésznek számít. Igor Greksa Sterija-díjat kapott, Minja Peković is megkapta ezt az elismerést és több más díjban is részesült.

A Népszínház magyar társulata A gyászoló család című darabot tavaly októberben mutatták be. Andrej Boka rendező akkor elmondta, hogy Branislav Nušić drámájának egy modern feldolgozását láthatja a színpadon a közönség. Nušić ezen szövege az egyik legismertebb szerb darab. Nagyon érdekes volt számára a kihívás, hogy úgymond, megtalálja a fogást ezen a darabon. Maga a történet nem korhoz kötött, lehetőség van a legkülönbözőbb modern olvasatra is. Nagyon sokat dolgoztak magán a szövegen is a színészekkel, sokat improvizáltak, amiket azután a dramaturggal beépítettek az előadásba, s végül egy olyan művet kaptak, ami teljesen megegyezik Nušić szellemével.

A gyászoló család című darabnak sem ez az első díja. A nyár elején Szendrőn, a XXXVIII. Nušić-napokon a szakmai zsűri döntése értelmében elnyerte a legjobb előadásnak járó Nušić-díjat is.

Németh Ernő

vajma.info