25 éves a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

2021. november 9. 23:05

A múlt század utolsó évtizedében, annak is a közepén vidékünkön egy olyan nagyszabású oktatási projekt vette kezdetét, amely a kárpátaljai magyar felsőoktatás megteremtését tűzte ki célul.

A kezdeményezést felkaroló sok-sok jószándékú ember, civil szervezet, önkormányzat összefogására volt szükség ahhoz, hogy a nehézségek ellenére az elképzelés megvalósuljon, és terebélyesedjen, akárcsak egy hatalmas tölgyfa. Amelynek fő törzse, vezérága maga a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II.RFKMF), elágazó és egyre vastagodó hajtásai pedig az intézmény szakgimnáziuma, illetve az immár három különböző helyszínen működő Egán Ede Szakképzési Centruma. Mert időközben kiderült, hogy a magyar tannyelvű felsőoktatás létrehozása mellett legalább olyan fontos, hogy Kárpátalján a magyarok számára megvalósuljon az anyanyelven történő szakképzés.

A héten kettős jubileumra került sor a Rákóczisok háza táján.

Egyrészt méltatták a főiskola megalakulásának negyedszázados évfordulóját, másrészt megünnepelték a főiskola szakgimnáziuma és az Egán Ede Szakképzési Centrum Beregszászi Képzési Központja felújított épületének átadását. Beregszász Csigazug városnegyedében, az egykori orosz tannyelvű iskola közel húsz éven át üresen álló, erősen leromlott állapotban lévő épületét a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány a magyar kormány anyagi támogatásával korszerű épületegyüttessé varázsolta, ahol minden feltétel adott a színvonalas képzéshez.

Elfoglaljuk, belakjuk, életet viszünk bele – ígérte az átadó ünnepségen Soós Katalin, a szakgimnázium igazgatója. Aki a továbbiakban arról szólt, hogy az új épület és a benne zajló oktatás a jövőbe vetett hitet jelképezi. Azt, ami a kezdetektől fogva jellemezte a beregszászi főiskola tanárait és diákjait.

Jurij Szadvári, a Munkácsi Technológiai Kolledzs Kárpátalja, egyben Nyugat-Ukrajna egyik legrégebbi szakképzési intézményének igazgatója köszöntőjében azt kívánta, hogy mind a diákok, mind az itt oktató tanárok leljék meg az alkotás örömét az új alma materben.

A támogatási tábla leleplezését, az épület átadását jelző szalag átvágását követően a történelmi egyházak képviselői áldást kértek a jelenlévők életére és megszentelték a felújított épületet.

A szakgimnázium hallgatói rövid műsorral köszöntötték a vendégeket.

Az ünnepség ezután az épület dísztermében folytatódott, ahol Csernicskó István rektor mondott köszöntőt. Az oktatás fejlesztése hosszú távra szóló befektetés, amely mindig megtérül, hangsúlyozta a szónok, aki köszönetet mondott valamennyi egykor volt és mostani diáknak azért a bizalomért, hogy ezt az intézményt választották. Nem kétséges, újabb kihívások érnek majd minket a jövőben, ám mi felkészültünk ezekre.

Ünnepi beszédében Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese leszögezte: az anyaország kormánya nem kegyet gyakorol, amikor támogatja a külhoni magyar nemzetrészek szülőföldön való boldogulását, mivel az alkotmányba foglalt kötelessége. Az oktatás fejlesztése mellett ezért támogatunk olyan gazdasági projekteket, amelyek az itteniek helyzetbe kerülését, versenyképességét erősítik.

A kisebbségi jogok emberi jogok a közösség szintjén, fogalmazott a magyarországi politikus, így ez megilleti valamennyi kisebbséget.

Így a kárpátaljai magyarokat is, akiket Ukrajnában mindenképpen megillet az őshonos kisebbségi státusz. Egyetlen ukránnak sem lesz jobb attól, ha a magyaroknak rosszabbul megy a soruk, szögezte le a szónok, s így van ez a Kárpát-medence többi nemzete, népe esetében is. A kárpátaljai magyarság szerzett jogai mellett mindvégig kiáll a magyar kormány, így ha elhárul ennek veszélye, Budapest a továbbiakban is olyan nagy következetességgel támogatja majd Ukrajna euroatlanti törekvéseit, mint tette ezt a független ukrán állam megalakulása óta.

Anatolij Poloszkov, Kárpátalja kormányzója fontosnak tartja, hogy a megye megmaradjon a béke szigetének, ahol nincs helye semmiféle kisebbségellenes provokációnak. A közigazgatás vezetője beszélt arról is, hogy Volodimir Zenenszkij elnök és csapata az utóbbi években rengeteg forrást biztosított vidékünk úthálózatának és egészségügyének fejlesztéséhez, ezzel is jelezve, hogy mennyire fontos számukra a kárpátaljai emberek jóléte, komfortérzetük biztosítása.

Ezt követően került sor a Tölgyfa című dokumentumfilm levetítésére, amely a II.RFKMF huszonötéves történetét mutatja be (a film alkotói: K. Debreceni Mihály és Vass Tamás).

Az Úristen a jó ügyet nem hagyja el, idézte zárszavában II. Rákóczi Ferencet Orosz Ildikó, a főiskola elnöke, aki rámutatott: az oktatási intézmény megalakulása és látványos fejlődése azért válhatott igazi sikertörténetté, mert érdekében az egész Kárpát-medence magyarsága összefogott.

Kovács Elemér

