Koronavírus - Elhunyt 98 beteg, 8434 új fertőzöttet találtak hazánkban

2021. november 10. 10:16

Meghalt 98, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 8434 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon - közölte a koronavirus.gov.hu szerdán. Hozzátették: eddig 5 981 915 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 760 912-en a második, 1 millió 431 ezren pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 923 020-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 31 619 ember, a gyógyultak száma 813 376-ra emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 78 025.



Kórházban 4830 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 463-an vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 32 950-en vannak, a mintavételek száma 7 677 571.



Kiemelték: a járvány negyedik hullámának megfékezéséért és az átoltottság növeléséért a kormány november 22-28. között oltási akcióhetet indít, azon a héten az oltatlanok akár előzetes regisztráció, illetve időpontfoglalás nélkül is mehetnek oltásra. A regisztrációjukat a helyszínen végzik el és oltásuk érkezési sorrendben történik.

Azoknak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpontfoglalót javasolják akár az első, akár az elmaradt második vagy a harmadik oltásukat akarják megkapni - tették hozzá.



Hangsúlyozták, hogy a koronavírusos betegek számának növekedése miatt - a járvány előző hullámainak felszálló ágához hasonlóan - a kórházakban ismét növelték a koronavírusos betegek ellátására kijelölt ágyak számát. A betegek védelméért és az egészségügyre háruló teher csökkentéséért egyes kórházakban ismét szükségessé válhat a halasztható műtétek elnapolása - írták.



A kormányzati portál emlékeztetett arra, hogy novembertől kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön, valamint az átoltottság növeléséért a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak, a korábban beoltottakat pedig a harmadik oltás felvételére kérik. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek.



Közölték azt is, hogy a dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, az üzemorvosok rendelkezésére bocsátják az igényelt mennyiségű oltóanyagot.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a védőoltás után kialakuló védettség - minden vakcina esetében - néhány hónap elteltével gyengül, ezért a vírus elleni erősebb védelemért minden 18 év felettinek, akit már több mint négy hónapja oltottak, javasolt a harmadik oltás.



Megjegyzik: az új megbetegedéseket a delta vírusvariáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért arra kérik őket, hogy regisztráljanak és oltassák be magukat.



Hozzátették, hogy a beoltottak kevesebb mint 1 százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb.



Mint írták, a magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és azt már meg is kapta, aki még nem, továbbra is regisztrálhat a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehet az oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az időpontfoglalóban minden érvényes regisztrációval rendelkező foglalhat oltásra időpontot: az első, az elmaradt második és a harmadik oltásra is.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (163 953) és Pest megyében (127 679) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (56 180), Hajdú-Bihar megye (49 101) és Győr-Moson-Sopron (48 237). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna, 19 310 fertőzöttel.



MTI