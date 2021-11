Charles Michellel váratlanul szembejött a valóság

2021. november 10. 19:41

A lengyel-fehérorosz határon brutális hibrid támadás zajlik, az Európai Uniónak határozottan kell reagálnia erre - jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács (ET) elnöke szerdán Varsóban, miután Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel tárgyalt.

A közös sajtóértekezleten Michel "brutális, hibrid, hirtelen és méltatlan" támadásról beszélt a fehérorosz határon történtekről. Az egész EU nevében szolidaritását fejezte ki Lengyelországnak. Az ilyen támadással szembesülve, határozottan, egységesen, az alapértékekre támaszkodva kell reagálni - hangsúlyozta.



Morawiecki diplomáciai kezdeményezést helyezett kilátásba a migránsok szállításában közvetlenül vagy közvetve részt vevő országokkal szemben. 'Kemény eszközökkel rendelkezünk, szembe tudunk szállni a családok, a gyermekek és a nők biztonságát és egészségét veszélyeztető rendszer ellen" - jelentette ki.



Hozzáfűzte: a légi szállítóknak is tudatában kell lenniük, milyen eszközök alkalmazhatók "annak a veszélynek a megelőzésére, amelynek a Fehéroroszországba szállított embereket kiteszik". Közölte: a Minszkkel szembeni új szankciók "már az asztalon vannak" és zajlanak a tagállamok közötti, egységes álláspont kidolgozását célzó egyeztetések.



A lengyel kormányfő bejelentette: az Európai Tanács és az Európai Bizottság (EB) a legközelebbi napokban megfontolja a helyzetet lényegesen és ténylegesen befolyásoló lehetséges lépéseket. Megvitatják az EU-t jobban védő "fizikai infrastruktúra létesítését és finanszírozásának lehetőségeit" - fogalmazott. A konfliktus első vonalában lévő államok határai az EU határai is egyben - emlékeztetett.



Aláhúzta: a legutóbbi események "távolról nézve" migrációs válságnak tűnhetnek, de valójában nem migrációs, hanem politikai válságról van szó, amelynek célja az egész EU destabilizálása.



A történteket az "állami terrorizmus megnyilvánulásának", valamint Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök "csendes bosszújának" nevezte, amiért az EU támogatta a demokratikus törekvéseket Fehéroroszországban.



A lengyel miniszterelnök közölte: azt kérte Micheltől, hogy az ET videokonferencia formájában minél hamarabb vitassa meg a Fehéroroszországgal szembeni szankciók bővítését, valamint az oda migránsokat szállító légitársaságok elleni büntetőintézkedéseket. Michelhez hasonlóan ő is említette az Európai Unió ez ügyben közel-keleti fővárosokban elindítandó diplomáciai akcióját.



Hangsúlyozta: Lengyelország jelenleg az EU és a NATO keleti szárnyát védi. Örömét fejezte ki, hogy az előző migrációs válságoktól eltérően az EU most "egy hangon beszél". A lengyel-fehérorosz határ "az elvek állama és a jogtalanság állama, az embereket élő pajzsként használó állam közötti határ" - jelentette ki.



Elmondta: Charles Michellel az orosz és a fehérorosz propaganda témáját is felvetették. Ennek célja szerinte olyan benyomást kelteni, mintha az EU, ezen belül Lengyelország és Litvánia aránytalanul és helytelenül reagálna a határon zajló fejleményekre.

MTI