Láng Zsolt ötletet adott Karácsony Gergelynek a főváros vezetéséhez

2021. november 10. 19:52

A Fidesz-KDNP fővárosi szervezete vizsgálatot követel a főpolgármestertől a Városháza épületének állítólagos eladásával kapcsolatban.

Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta, az elmúlt napokban egyre több hangfelvétel és dokumentum lát napilágot a Városháza eladásával kapcsolatban, eközben Karácsony Gergely főpolgármester hol tagad, hol pedig ellentmond önmagának.



A politikus azt kéri a városvezetőtől, hogy indítson vizsgálatot az ügyben, és adjon választ arra, hogy valóban készült-e tanulmány az épület értékesítéséről, ha igen, arról ki tudott, és ki vizsgálta meg a tanulmányban leírtakat.



Ezen kívül Karácsony Gergelytől választ várnak arra is, hogy a fővárosi vagyonkezelő igazgatóját, Barts Balázst ki hatalmazta fel, hogy arról a dokumentumról egyeztessen piaci szereplőkkel. Választ várnak arra is, "ki az a Berki Zsolt, és milyen jogon egyeztet vele a fővárosi vagyonkezelő igazgatója".



Szeretnének választ kapni arra is, hogy Berki Zsolt magánszemélyként milyen jogalapon vesz fel megbízási díjat egy fővárosi vagyonkezelő által nyílt pályázaton értékesített telek eladása után.



Láng Zsolt a sajtótájékoztatón szó szerint idézte a vagyonkezelő igazgatóját, aki állítólag azt mondta, hogy a Városháza park megújítását követően 2024-ben - az önkormányzati választás után - a területet "szétcseszik és helyére épületet építenek".



A kormánypárti politikus úgy látja, hogy Karácsony Gergelynek haladéktalanul ki kell vizsgálnia ezt az ügyet. Ha nem rendel el vizsgálatot, akkor nagyon gyanús a viselkedése - tette hozzá.



Kitért arra, hogy Karácsony Gergely elmondása szerint kabinetülésen megtárgyalták azt a tanulmányt, amelyben benne volt a városháza eladásának terve, csak azt Karácsonyék nem támogatták. Láng Zsolt azt mondta, ezek után nem tudja elképzelni, hogy a főpolgármester nem tudott erről.



A Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője közölte, a baloldalnak nagy gyakorlata van abban, hogy ha anyagilag megszorul, akkor adót emel és megszabadul vagyontárgyaitól.



"Karácsony Gergely már nem kontrollálja a folyamatokat, Budapest két éve sodródik, Karácsony már nem vezetője a fővárosnak, csak egy szereplője a közéletnek" - fogalmazott Láng Zsolt.

MTI