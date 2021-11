Müller Cecília Brüsszelben

2021. november 10. 22:22

Gebauer Szabolcs, az MTI tudósítója jelenti: – A Magyarországon alkalmazott oltóanyagok mindegyike biztonságos, aki több mint négy hónappal ezelőtt vette fel a koronavírus elleni vakcinát, az most oltassa be magát a harmadikkal is - jelentette ki Müller Cecília országos tisztifőorvos Brüsszelben szerdán.

Müller Cecília az MTI-nek elmondta, hogy az eddigi tapasztalok szerint a koronavírus elleni második oltás beadását követően mintegy fél évvel az ellenanyag csökkeni kezd a szervezetben. Ezt a harmadik, ismétlő oltás szinte teljesen kompenzálja, visszaemeli az eredeti, 80-90 százalékra.



"Ezért mindenkit arra bíztatok Magyarországon, hogy aki több mint négy hónappal ezelőtt vette fel a koronavírus elleni vakcinát, az most vegye fel a harmadikat is" - fogalmazott.



Kiemelte: a Magyarországon alkalmazott oltóanyagok mindegyike hatékonynak bizonyult.



Közölte azt is, hogy a koronavírus jellemzője a gyors mutáció, ezért mára az emberiség egy szinte egy teljes új természetű vírussal áll szemben. Ennél a vírusnál nem zártható ki annak az esélye sem, hogy bizonyos ideig akár fél évente ismétlő oltásra lehet szükség - emelte ki.



MTI