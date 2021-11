A képviselőkre nem vonatkozik az oltási kötelezettség

2021. november 10. 22:36

Az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója által kiadott hírlevél, amely a koronavírus elleni védőoltást a munkavégzés feltételeként írja elő, kizárólag a hivatal által foglalkoztatott országgyűlési köztisztviselőkre és munkavállalókra vonatkozik, az országgyűlési képviselőkre nem - emelte ki az Országgyűlés sajtófőnöke az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.

Szilágyi Zoltán nyomatékosította, hogy ilyen kitételt nem tartalmaz, nem is tartalmazhat a rendelkezés.



Szerdán több portál is úgy értelmezte az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója által kiadott hírlevelet, hogy az a képviselőkre is vonatkozik.



MTI