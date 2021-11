Lengyel migránskrízis – Makej: az EU provokálta ki a válságot

2021. november 10. 22:47

Az Európai Unió a határ menti migrációs válság "kiprovokálásával" ürügyet teremtett a Minszk elleni újabb szankciók bevezetésére - jelentette ki Uladzimir Makej fehérorosz külügyminiszter szerdán Moszkvában.

A rendes évi külügyi egyeztetésen részt vevő diplomata kifejezte reményét, hogy Minszk és Moszkva "kölcsönösen támogatja" majd egymást a Fehéroroszország elleni "barátságtalan lépésekre" adandó közös válasz kérdésében.



A fehérorosz külügyminiszter az orosz hivatali kollégájával, Szergej Lavrovval folytatott tárgyalásokat követő sajtótájékoztatóján "agyatlannak" nevezte egyes európai politikusok Fehéroroszországgal szembeni politikáját. Makej szerint "minden normát megsértett", hogy 15 ezer katonát vezényeltek a lengyel-fehérorosz határra "síró nők és gyerekek ellen".



"A vádak, amelyek szerint Fehéroroszország állítólag ilyen (migráns)áradatokat szervez, alaptalanok. Valamilyen oknál fogva a földközi-tengeri (migrációs) irány működik, a balkáni irány működik. Ott, mint tudjuk, a migránsok belépnek, és kiváltságokat, szükséges védelmet kapnak. Fehéroroszország valamiért a torokban elakadt szálkának bizonyult" - fogalmazott.



Makej elvetette azt a feltételezést, hogy Oroszországnak köze lenne a migránsválsághoz és azt hangoztatta, hogy "soha senki nem kapott semmilyen utasítást az illegális migráció szervezésére". Megítélése szerint az ilyen állításokra az Oroszországgal való szembenállás megindoklása céljából van szükség és a Fehéroroszország elleni nyugati fellépés távlati célpontja is Oroszország.



A fehérorosz külügyminiszter kijelentette, hogy Minszk, miként korábban is, abból indul ki, hogy "a Krím jelenleg orosz terület".



Mint mondta, Moszkvát és Minszket aggasztja a NATO-nak az orosz-fehérorosz Szövetségi Állam határai közelében megnövelt katonai jelenléte, amit az észak-atlanti tömb figyelmen kívül hagy.



Az orosz védelmi minisztérium szerdán közölte, hogy két, nukleáris eszközök hordozására is alkalmas Tu-22M3 típusú hadászati bombázó hajtott végre őrjáratot a fehérorosz légtérben, gyakorolva az együttműködést az orosz és a fehérorosz harcálláspontokkal.

