Magyar-San Marinó-i - Rossi már a jövőről vizionál

2021. november 11. 13:03

Az utolsó két, gyakorlatilag már tét nélküli világbajnoki selejtezőn - pénteken San Marino, majd hétfőn Lengyelország ellen - Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatottnak a jövőre is készülnie kell.

A tréner csütörtöki online sajtótájékoztatóján hozzátette, mindezt tükrözi a mostani keret összetétele, amelyben helyet kapott például újoncként a 20 esztendős Kiss Tamás, vagy éppen az olasz másodosztályú Parmában szereplő Balogh Botond.



"Remélem, az ő meghívásuk komoly ösztönzést jelent majd a fiatal labdarúgók számára, akik így még jobban odateszik majd magukat a klubcsapataikban, hiszen a futball, mint bármi más az életben, jövőcentrikus" - mondta az olasz szakember, aki megjegyezte, a szakmai stábnak egyértelmű elgondolásai vannak a fejlődésre, tisztában van azzal, hogy mely posztokon van szükség további játékosokra, ezekre pedig megpróbálja megtalálni az ideális jelölteket.



A kapitány megjegyezte, a világbajnoki selejtezőket követően márciusban játszik majd felkészülési meccseket a nemzeti csapat, melyekből már le lehet vonni a tanulságokat. Ezt követően pedig jön a Nemzetek Ligája, ahol az A csoportban szerepelve a kontinens legjobb válogatottjai ellen bizonyíthat, a cél pedig továbbra is az, hogy Magyarország megbecsülését növelje.



Marco Rossi több futballistára sem számíthat a mostani mérkőzéseken: Gulácsi Péter, Willi Orbán, Bolla Bendegúz és Kleinheisler László sérülés miatt nem állhat az olasz szakember rendelkezésére, míg Sallói Dánielt, a Sporting Kansas City támadóját amerikai klubja nem engedte el. A tréner kijelentette, sose panaszkodott a hiányzókra, mindig azokra a játékosokra fókuszál, akik a rendelkezésére állnak, akikben megbízik.



Gulácsi hiányában, mint ahogy Rossi elmondta, Dibusz Dénes áll majd a kapuban, elől pedig pénteken biztosan a kezdőben kap lehetőséget Szalai Ádám.



A lehetséges távozását firtató kérdésekről szólva Marco Rossi elmondta, folytatni szeretné munkáját a válogatott élén, nagy öröm számára, hogy élvezi a szurkolók és Csányi Sándor MLSZ-elnök bizalmát.



A játékosok közül Lang Ádám vett részt a sajtótájékoztatón: az Omonia Nicosia védője elmondta, San Marino ellen egyértelműen az a cél, hogy domináns, meggyőző játékkal múlják felül az ellenfelet, de ehhez mindenkinek maximális koncentrációra van szüksége. A lengyelek elleni összecsapásról szólva kijelentette, Varsóban újra egy kiemelkedő európai csapat ellen mutathatja meg a gárda, hogy erős riválisokkal szemben is képes jó játékra.



Lang Ádám megjegyezte, összességében az a cél, hogy ha már a világbajnokságra nem is juthatnak ki, olyan játékkal zárják a sorozatot, amivel a játékosok és a szurkolók is elégedettek lehetnek.



A magyar válogatott pénteken a Puskás Arénában fogadja San Marinót, majd három nappal később Lengyelország vendégeként Varsóban zárja a világbajnoki selejtezősorozatot, amelyben már csak matematikai esélye van a részvétel kiharcolására.



MTI