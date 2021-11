Nemzeti tizenegyünk San Marino ellen lép a gyepre, az m4sport közvetíti

2021. november 12. 09:27

Futballválogatottunk a kötelező győzelem terhe alatt fut ki a pályára a Puskás Arénában, a mérközést közvetíti a közelevízió.

M4sport: 20.45: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Magyarország-San Marino, Budapest.

San Marino elleni, pénteki találkozót megelőzően a szövetségi kapitány a keretéről és a mérkőzés mellett a jövőről is beszélt.

– Az elkövetett hibáink miatt elvesztettük a lehetőséget a vb-kvalifikációra, így most már a jövőre kell készülnünk. Ezt a célunkat tükrözi az utolsó két selejtezőre összeállított keretünk is. Néhány játékost, elsődlegesen Balogh Botondot és Kiss Tamást azért hívtam be, mert szeretnék rájuk számítani a későbbiekben is. Bízom benne, hogy az ő meghívásuk motiváció lesz a többi fiatal számára, akik így jobban fognak teljesíteni klubjaikban is – kezdte Marco Rossi a San Marino elleni, pénteki vb-selejtezőt megelőző sajtótájékoztatót.

– Konkrét elképzeléseink vannak arról, hogyan építsük a jövő csapatát. Igyekszünk az ideális jelöltekkel feltölteni azokat a posztokat, ahol még hiányoznak minőségi játékosok. De nem csupán fiatal, hanem tehetséges játékosokat keresünk. Legközelebb márciusban lesznek felkészülési mérkőzéseink, amikből már levonhatunk következtetéseket a Nemzetek Ligája találkozókra, ahol ismét top csapatok lesznek az ellenfeleink. Ennek tudatában kell San Marino ellen is játszanunk, ami egy könnyebb mérkőzésnek ígérkezik, de csak akkor valósulhat meg a papírforma, ha elejétől a végéig koncentrálunk és tartjuk magunkat a megbeszélt taktikához – tette hozzá a szövetségi kapitány.

A Puskás Arénában 20.45-kor kezdődő találkozóval kapcsolatban az újságírók Lang Ádámot is kérdezhették.

– Egyértelmű célunk, hogy meggyőző és domináns játékkal múljuk felül az ellenfelet. Ehhez átbeszéltük, hogy mit kell tennünk, de az a legfontosabb, hogy mindenki fókuszált legyen. Az elmúlt időszakban nagyon jó közösség jött össze, emberileg és szakmailag is remek egyéniségekből áll a válogatott. Szeretnénk ezt a pályán is megmutatni, és szépen szeretnénk zárni a vb-selejtezőket – fogalmazott az Omonia Nikosia védője, aki újságírói felvetésre azt is hozzátette, hogy ő is szívesen megszerezné holnap második válogatott gólját. – Két különböző mérkőzés lesz a San Marino és a Lengyelország elleni. A lengyelek ellen megint egy nagyon erős ellenfél ellen játszhatunk és Varsóban bizonyíthatjuk, hogy remek csapatok ellen is jó játékkal tudunk előrukkolni. Ezt a két találkozót arra kell használni, hogy tovább építkezzünk, még jobb csapattá váljunk, hogy a következő sorozatnak még jobb esélyekkel vágjunk neki.

