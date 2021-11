Putyin a Minszk és az EU-államok közötti kapcsolat javítását szorgalmazta

2021. november 12. 09:49

A Fehéroroszág és néhány uniós tagállam határán kialakult migrációs válság megoldása érdekében az EU-nak helyre kellene állítania a kapcsolatot Minszkkel - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Angela Merkel német kancellárral folytatott csütörtöki telefonbeszélgetése során.

A két vezető telefonbeszélgetéséről a Kreml sajtószolgálata adott ki közleményt. Putyin és Merkel szerdán is tárgyalt egymással a konfliktusról.



"Putyin az EU tagállamai és a Fehéroroszország közötti kapcsolatok helyreállítása mellett érvelt" - írták a moszkvai közleményben, amely szerint megerősíttetett a kiélezett válság mielőbbi megoldásának fontossága.



Az orosz elnök arra is felhívta tárgyalópartnerének figyelmét, hogy Kijev "destruktív politikát" folytat az ukrajnai "belső válság" ügyében, és egyre inkább az erőszakos módszerekre helyezi a hangsúlyt. Egyebek között harci drónt is bevetett, megsértve a rendezésről kötött minszki megállapodásokat. Putyin emellett azt is kifejtette Merkelnek, hogy "destabilizáló jellegű" az Egyesült Államok és több más NATO-ország "provokatív tevékenysége" a Fekete-tengeren.



Szergej Lavrov orosz külügyminiszter reagált arra a hírre, hogy az EU szankciókat készül bevezetni az Aeroflot orosz légitársaság ellen, amely Brüsszel szerint részt vesz közel-keleti migránsok Fehéroroszországba szállításában.



"Hogy nagyon diplomatikus legyek, ez nem igaz. Az Aeroflot pedig tudomásom szerint nem repül a Fehérorosz Köztársaság fővárosába azoknak az országoknak (Iraknak és Szíriának) a fővárosából, ahonnan menekültek áramlanak Európába, miután Európa, Amerikával együtt, lebombázta őket" - mondta Lavrov.



Korábban az Aeroflot is közölte, hogy nincsenek járatai Irakba és Szíriába, és ezen országok állampolgárai a légitársaság gépein harmadik országokból sem repültek Fehéroroszországba.



Az orosz védelmi minisztérium bejelentette, hogy két Tu-160-as hadászati bombázó, Szu-30MSZ típusú vadászgépek kíséretében, őrjáratot végzett csütörtökön a fehérorosz légtérben. A tájékoztatás szerint a manőver célja az orosz-fehérorosz Szövetségi Állam biztonságának szavatolása volt, és nem irányult harmadik ország ellen.



Szerdán két Tu-22M3 típusú hadászati bombázó repült be a fehérorosz légtérbe.



MTI