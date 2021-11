Novák: az érintettek többsége péntek estig megkapja a nyugdíjprémiumot

2021. november 12. 10:12

Az érintettek többsége péntek estig megkapja a nyugdíjkorrekcióval növelt havi nyugdíját és minden idők legnagyobb összegű nyugdíjprémiumát - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán.

Novák Katalin a bejegyzéshez feltöltött videóban hozzátette: a postai kézbesítés csütörtökön, az utalás pénteken kezdődött.



A kormány azért tud nyugdíjprémiumot adni, mert a gazdaság, a magyar emberek teljesítménye ezt lehetővé teszi - mondta, tudatva: a nyugdíjprémium idén minden eddiginél magasabb összegű, és mindenki - az alacsonyabb nyugdíjban részesülők is - a maximális 80 ezer forintot kapják meg.



A miniszter beszámolt arról is: jövőre az érintettek a 13. havi nyugdíj kétheti összegét biztosan megkapják, de a kormány azon dolgozik, hogy annál többet, háromheti vagy akár a teljes összegű 13. havi nyugdíjat is ki tudja fizetni.

MTI