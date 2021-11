A hazai építőipar által kínált feltételek már nyugati szinten is versenyképesek

2021. november 12. 10:49

Nagy érdeklődés mellett rendezte meg az ÉVOSZ a Müncheni Főkonzulátussal, valamint az MGYOSZ-szal közös szervezésben Építőipari Hazahívó Programjának tájékoztatóját, mely ezzel egy időben online úton is elérhető volt – jelentette a Gondolának az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége.

Egyre több olyan magyar tulajdonú cég van az építőiparban, amely munkakörülmények, fizetés és egyéb juttatás tekintetében a nyugat-európai építőipari vállalkozásokhoz képest versenyképes ajánlatot tud kínálni. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) által létrehozott Építőipari Hazahívó Program a külföldön dolgozó magyar szakmunkások, mérnökök és a magyar cégek közötti párbeszédet, kapcsolatépítést segíti elő. Az eseményről több mint 50 ezer Németországban élő magyar építőipari dolgozót értesítettek, a rendezvény élőben és online is elérhető volt a több mint 5000 érdeklődő számára. A rendezvényre négy meghatározó magyar nagyvállalat - a Duna Aszfalt Zrt., az Óbuda Group, a VIV Csoport és a ZÁÉV Zrt. - konkrét és testreszabott ajánlatokkal készült, a kereseti lehetőségek mellett a szakmai továbbfejlődés lehetőségeit és a karrierút tervezését is bemutatták az érdeklődőknek. A kormányzati támogatásokról, az adórendszer kedvezményeiről pedig a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára adott tájékoztatást.

Az ÉVOSZ piaci felmérései évek óta megerősítik, hogy a tervező és kivitelező vállalkozások üzleti tevékenységét legnagyobb mértékben akadályozó tényező a szakmunkás- és mérnökhiány. A képzett munkaerő-hiány részleges pótlásának egyik lehetősége, hogy a külföldön munkát vállalt szakmunkások és mérnökök egy része hazajön és itthon találja meg számításait az építőiparban. Ennek előfeltétele, hogy a jelenlegi építésgazdasági helyzetről, a Magyarországon elérhető családi támogatásokról és kedvezményekről hiteles információkat és konkrét munkavállalási lehetőségre ajánlatokat kapjanak az érdeklődők. Az ÉVOSZ programja, amely a rendezvényen túl a témában folyamatosan online tájékoztatást nyújt a hazaköltözést támogató információkról, ezt a kettős célt szolgálja.

„Magyarországon tartósan nagyon sok munka van és lesz az építőiparban, a sikeres cégek által kínált legális munkalehetőségekhez kapcsolódó bérek már most elérik a kinti kereset 65-70 %-át, és ehhez jönnek még a kedvező munkavédelmi, munkaegészségügyi feltételek, a továbbképzés és karrier tervezés, valamint a családokat érintő állami támogatások, aminek összességében hazahívó ereje lehet” – hangsúlyozta Koji László, az ÉVOSZ elnöke.

Koji László – ÉVOSZ

A rendezvényen elhangzott kérdésekből kiderült, hogy a legtöbben az anyagi feltételeket és a megbízható munkakörülményeket tekintik a hazai munkavállalás elsődleges kritériumának. Koji László elmondta, hogy a programban résztvevő hazahívó cégek, idehaza a legsikeresebb üzleti vállalkozások, amelyeknek a következő években – a jövő évi országgyűlési választások kimenetelétől függetlenül - sok munkája lesz. A rendelésállományuk évről évre 15–20 %-kal bővül, éppen ezért a jó szakmunkások és mérnökök tartós foglalkoztatásában érdekeltek. Budapesten és környékén egy jó szakmunkás most megkeresi a nettó 400 000–450 000 Ft-ot. A családosok emellett jelentős adókedvezményekben és otthonteremtési támogatásban is részesülnek. A technikusi végzettség és képesség esetén 500 000 Ft nettó jövedelem is elérhető, ha megvan mögötte a teljesítmény.

Többen évtizedes építőipari tapasztalattal térnének haza, de bizonyítvány híján tartanak a hazaköltözéstől. Az ÉVOSZ-tól kapott tájékoztatás szerint ez esetben is érdemes hazaköltözni és a gyakorlatnak megfelelő szakmunkás munkakörben dolgozni. Sőt, idehaza igény szerint meg lehet szerezni a végzettséget igazoló papírokat is, amelyek a későbbiekben fontosak lehetnek akár egy középvezetői megbízás elnyeréséhez – derül ki a Gondolához eljuttatott ÉVOSZ-jelentésből.

Magyarország Müncheni Főkonzulátusa örömmel állt már második alkalommal is az ÉVOSZ rendelkezésére az Építőipari Hazahívó Program közös megrendezésére, hiszen a Főkonzulátus kiemelt szerepet tölt be Magyarország külképviseleteinek sorában. Köszönhető ez különösen a Bajorországgal fennálló kiváló politikai, gazdasági, és kulturális kapcsolatoknak, melyben jelentős szerepet játszik az itt élő magyar diaszpóra is. A Müncheni Főkonzulátus célja a politikai és kulturális kapcsolatok fejlesztésén túl, a gazdasági együttműködés további elmélyítése is, a Főkonzulátus olyan új területeken keresi a kapcsolódási pontokat a bajor partnerekkel, ahol e közreműködés nélkül nem, vagy csak nehezen születhetne együttműködési lehetőség a hazai cégek számára. Németország évek óta vitathatatlanul Magyarország első számú kereskedelmi partnere, Bajorország pedig még a német tartományok között is kiemelkedő helyet foglal el a gazdasági kapcsolatokban. A kereskedelmi volumen az elmúlt 10 évben csaknem megduplázódott és 2019-ben 14,75 milliárd eurós értékkel új rekordot ért el. Hazánk számos bajor vállalat számára jelent továbbra is stratégiai fontosságú helyszínt. A Németországból érkező beruházások 27,6 %-a származik bajor vállalatoktól, a kormányzati beruházásösztönző intézkedéseknek, a kedvező üzleti környezetnek, az országban tapasztalt biztonságnak, az e területen dolgozó munkatársaknak köszönhetően

Az Építőipari Hazahívó Program a GINOP-5.3.5-18-2018-00038 számú, „Az építőipari munkaerő-kapacitások extenzív növelésének lehetőségei” című projekt 48,84 millió forintos keretén belül valósult meg – zárul a Gondolához eljuttatott ÉVOSZ-jelentés.

gondola