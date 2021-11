Fidesz: ha a baloldalon múlna, nyugdíjprémium nem lenne

2021. november 12. 14:47

Ha a Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldalon múlna, se nyugdíjprémium, se rezsicsökkentés nem lenne - reagált Arató Gergely (DK) nyilatkozatára a Fidesz közleményben pénteken.

Arató Gergely DK-s frakcióvezető-helyettes online sajtótájékoztatóján többek között azt mondta: Orbán Viktor miniszterelnöknek csak a választás előtt jutnak eszébe a nyugdíjasok, rajtuk azonban ez az egyszeri juttatás nem segít.



A Fidesz közleményében azt írták, a nyugdíjasoktól "csak Gyurcsányék vettek el"; a legnagyobb válságban sem segítették az időseket, hanem elvettek tőlük egyhavi nyugdíjat, háromszorosára emelték nekik a gáz árát és duplájára az áram árát, vizitdíjat és kórházi napidíjat akartak velük fizettetni.



A Fidesz-KDNP kormányzása óta az idősek megélhetését rezsicsökkentés segíti, Európa legalacsonyabb energiaárait fizetik és a gazdasági növekedésből is egyre jobban részesülnek a magyar nyugdíjasok: éppen 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot "fizetünk nekik és visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat is" - hangsúlyozták.



Ha a Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldalon múlna, akkor se nyugdíjprémium, se rezsicsökkentés nem lenne. Beismerték, hogy eltörölnék a rezsicsökkentést és a plusz egyhavi nyugdíjat is. Nyugdíjprémium se lenne, mert a baloldal a gazdaságot is újra tönkretenné - áll a Fidesz közleményében.

MTI