Hazánk sikeres a gazdasági újraindítás szempontjából

2021. november 12. 17:11

Magyarország a gazdasági újraindítás szempontjából Európa legsikeresebb országai között van - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken.

Gulyás Gergely telefonon nyilatkozott az MTI-nek, miután részt vett és beszédet mondott a szászországi parlament által életre hívott Közép-Európa Fórum Bécsben rendezett tanácskozásán. A miniszter elmondta: a konferencián az Európai Unió jövőjével, gazdasági kilátásaival és a pandémia elleni védekezéssel kapcsolatban mondták el véleményüket a felszólalók.



Hangsúlyozta: megállapítható volt, hogy Magyarország a gazdasági újraindítás szempontjából Európa legsikeresebb országai között van, a leggyorsabban növekvő országok közé tartozik, ahol a pandémia előtti gazdasági teljesítmény a legkorábban állt helyre. Hozzátette: ez egy komoly politikai teljesítmény, amelyet mindenki elismer.



Jelezte: a tanácskozáson - amelyen felszólalt a szász és az osztrák parlament elnöke is - az Európai Unió jövőjével kapcsolatban számos kérdés merült fel és mindenki azt állapította meg, hogy van közép-európai identitás, ami a versenyképesség szempontjából fontos, illetve, hogy a hagyományos európai értékek megőrzését Közép-Európa tartja talán a legfontosabbnak az EU-ban.



A miniszter kijelentette: nem akarnak európai egyesült államokat, hanem továbbra is az államok szövetségeként tekintenek az EU-ra és ennek megfelelően politikamentes és a szerződéseket figyelembe vevő szerepet várnak az Európai Bizottságtól.



Kitért arra is: a tanácskozáson szó volt a migrációról is, amivel kapcsolatban kifejtették, Lengyelországot egységesen kell az Európai Uniónak támogatnia. Ha a lengyelek igénylik, akkor ez fizikai támogatást is jelenthet, de anyagi támogatást mindenképpen - tette hozzá Gulyás Gergely, aki szerint a külső határvédelemhez az EU-nak mind Lengyelország, mind Magyarország esetében hozzá kell járulnia.



Addig van mozgásszabadság az Európai Unión belül, addig van működő schengeni térség, amíg a külső határokat képesek vagyunk hatékonyan megvédeni - hangsúlyozta a miniszter.

MTI