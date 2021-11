A slágerlisták élére repült az ABBA új albuma

2021. november 12. 20:50

A slágerlisták élére repült az ABBA új albuma Nagy-Britanniában és Németországban.

A svéd együttes Voyage című albuma, amely 40 éve az első új dalokkal, megjelenése után egy héttel a brit toplista élére került. Négy éve nem volt példa popalbum esetében, hogy ilyen rövid idő alatt több mint kétszázezer példányban keljen el.



Az ABBA utolsó stúdióalbuma, amely 40 éve, 1981-ben jelent meg, szintén a toplista élére került, kilenc korábbi ABBA-albummal egyetemben.



"Nagyon boldogok vagyunk, hogy rajongóinknak látszólag ugyanúgy tetszik az új album, ahogyan mi élveztük az elkészítését" - közölte az együttes a brit slágerlisták összeállításával foglakozó szervezettel.



Egy másik rekordot is megdöntött a Voyage, amely nyolc év óta egy együttes legtöbb példányban eladott albuma lett. Utoljára a One Direction fiúbanda Midnight Memories című albuma büszkélkedhetett ezzel.



Az ABBA, Ed Sheeran és a One Direction mellett csak Adele 25 című albuma volt képes elérni a kétszázezres példányszámot egy hét alatt az elmúlt évtizedben a BBC honlapja szerint.



A Voyage ráadásul az évszázad legtöbb példányban eladott vinilje lett.



Németországban is rekordot ért el a Voyage, több mint kétszázezres eladott példányával a slágerlista élére került a GfK Entertainment pénteki közlése szerint. Az albumból többet adtak el, mint a német toplistán szereplő 100 albumból együttesen.

MTI