Bakondi: mind több ország vélekedik hazánkhoz hasonlóan a határvédelemről

2021. november 12. 21:39

Egyre több európai állam van hasonló állásponton a határvédelemről, mint a magyar kormány - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.

Bakondi György kiemelte: több országban rájöttek arra is, hogy a csoportos, erőszakkal fellépő migránsok ellen műszaki akadályrendszer nélkül nem lehet a határt őrizni.



Az EU bürokráciájától azonban sok olyan nyilatkozat elhangzik, amelyeket politikai biztatásnak tekinthetnek az utazást tervezők - tette hozzá, károsnak és veszélyesnek minősítve ezeket a "politikailag téves értékítélet alapján tett nyilatkozatokat".



A belbiztonsági főtanácsadó azt mondta, a magyar kormány a balkáni utat érintő több országgal együttműködve mindent megtesz azért, hogy a 2015-öshöz hasonló migrációs csoportok ne érjék el a magyar határt, és az EU határaitól minél távolabb meg lehessen állítani őket.



Bakondi György szerint a téli hidegben ugyan - főleg a tengeri útvonalakon - mérséklődhet a migránsok száma, az utánpótlás akár Afganisztán, akár Afrika felől "felbecsülhetetlen nagyságrendű".



A műsorban kitért a magyar-szerb együttes járőrözésre is a két ország közös határszakaszán, amelyet a határsértők távoltartásában, az embercsempészek elbizonytalanításában, illetve a helyi lakosság félelmeinek oldásában is pozitívnak értékelt.



Bakondi György megjegyezte: ha sikerül "határozottan együttműködni" Törökországgal, az rendkívüli horderejű lehet az egész EU-t érintő migrációs nyomás távoltartásában.

MTI