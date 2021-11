Átadták a Szikura József botanikus kert főépületét Nagyberegen

Idén újabb létesítménnyel gazdagodott Kárpátalja: átadták Szikura Józsefről, a főiskola egykori rektoráról elnevezett botanikus kert főépületét Nagyberegen.

Kép: Kovács Elemér

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola létrejötte a kárpátaljai magyarság legnagyobb sikertörténete. 25 évvel ezelőtt néhány elkötelezett embernek köszönhetően – élükön Orosz Ildikóval – szinte a semmiből sikerült létrehozni egy magyar felsőoktatási intézményt ennek az elszakítottsága miatt a Kárpát-medencében leginkább hátrányos helyzetbe került nemzetrésznek. Ami mára már olyan szerteágazó oktatási intézményrendszerré nőtte ki magát, amely példaként szolgál nem csupán a kisebbségi létbe szorult magyarság, de a környezetünkben élő más nemzetek számára is. A beregszászi főiskola mostanra Kárpátalja magyar oktatási, művelődési, tudományos központjává vált.

Az idén újabb létesítménnyel gazdagodott Kárpátalja: átadták a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola idén tízéves Fodor István Kutatóközpontjának, valamint a főiskola Biológia és Kémia Tanszékének a használatára a Szikura Józsefről, a főiskola egykori rektoráról elnevezett botanikus kert főépületét Nagyberegen. Az épületet Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola elnöke, Csernicskó István rektor, Kohut Attila rektorhelyettes és Rezes Károly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke az avatást jelző szalag átvágásával adta át, Marosi István főiskolai görögkatolikus lelkész pedig megszentelte azt.

A továbbiakban Kopor Zoltán, a botanikus kert igazgatója mutatta be a Nagyberegi Tájház, a hamarosan átadásra kerülő Tulipán Tanoda és a most felavatott központ háromszögébe zárt, mintegy hektárnyi kert különlegességei, illetve lelkesen beszélt a tervekről, célokról. Mint megtudtuk, ebben a felújított épületben a Rákóczi Főiskola Fodor István Kutatóközpontja által működtetett Szikura József Botanikus Kert magbankként és kutatóhelyként fog funkcionálni, hasznos botanikai terepgyakorlati helyszín is lesz a főiskolai diákok számára, de kellemes közösségi térként is fog szolgálni.

A terepbejárást követően az épület konferenciatermében Kohut Erzsébet, a Rákóczi Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének vezetője, Kolozsvári István, a Fodor István Kutatóközpont vezetője és Szikura Anita, a központ munkatársa, Szikura József lánya ismertette az épület konferenciatermében lévő, a nagy elődök, a neves kárpátaljai magyar botanikusok – Vágner Lajos, Margittai Antal, Fodor István, Szikura József – életét és munkásságát szemléltető állandó kiállítást.

Ez alkalommal került bemutatásra a Kopor Zoltán, Vass Gábor, Kolozsvári István és Kohut Erzsébet nevével fémjelzett A nagydobronyi rózsakert (fajtabemutató) című kiadvány is, amely egyetemi képzésben részt vevő biológus és kertészmérnökhallgatók, valamint amatőr kertészek számára nyújt rendszerezett ismereteket nemesített rózsafajták felismeréséhez, gazdagon illusztrált formában mutatja be a nagydobronyi főiskolai rózsagyűjtemény fajtáit, azok fontosabb jellemzőit. Mint a tájékoztatóból megtudtuk, a rózsakertet 2016-ban kezdték el kialakítani a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede Szakképzési Centrumának nagydobronyi részlegén a Fodor István Kutatóközpont, illetve a főiskola Biológiai és Kémiai Tanszéke szakembereinek irányítása mellett, s mára 64 fajta példányai színesítik a Kárpátalján egyedülálló gyűjteményt.

A rendezvény kötetlen beszélgetéssel folytatódott a botanikus kert méhlegelője mellett felállított asztaloknál, ahol a természet adta finomságokból készült ételek, italok kerültek terítékre.

Kovács Erzsébet

