Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz

2021. november 14. 09:44

Ma tartja meg a Fidesz 29. tisztújító kongresszusát, amelyen szavaznak a pártelnökről, valamint a négy alelnök személyéről - közölte Hollik István, a párt kommunikációs vezetője az MTI-vel.

A kongresszuson - amelyet Budapesten, a Hungexpo területén tartanak - több mint kétezer résztvevővel számolnak: 1472 küldött érkezik több mint 800 településről az ország minden pontjáról - mondta el Hollik István. Hozzátette: rajtuk kívül még mintegy hatszáz meghívott vendéget várnak, diplomatákat, tudósokat, művészeket és sportolókat.



Hollik István hangsúlyozta: a kongresszuson minden járványügyi szabályt betartanak, a résztevők közül mindenki be van oltva.



Közölte: a délelőtt 10 órakor kezdődő esemény házigazdái Koncz Zsófia országgyűlési képviselő és Zsigó Róbert államtitkár lesznek.



A tisztújító kongresszuson a küldöttek szavaznak a pártelnökről. Erre a posztra az egyedüli jelölt Orbán Viktor miniszterelnök, akit legutóbb két éve választották elnöknek a küldöttek. (Orbán Viktor 1993-2000 között, illetve 2003 óta a Fidesz elnöke.)



A párt alelnökei közül vasárnap újraválaszthatják Kósa Lajost, Kubatov Gábort és Németh Szilárdot, ugyanakkor a családügyi tárca nélküli miniszteri posztot betöltő Novák Katalin helyére új alelnököt választanak. Erre a posztra sajtóértesülések szerint Gál Kinga európai parlamenti képviselő a legesélyesebb jelölt.



Hollik István elmondta: a kongresszuson beszédet mond Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, Varga Judit igazságügyi miniszter, Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára, Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára és Gyopáros Alpár, a Magyar falu program kormánybiztosa is.



Beszédet tart még Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációjának vezetője és Kocsis Máté országgyűlési frakcióvezető is. Végül fél három körül a megválasztott pártelnök mondja el elnöki beszédét.



MTI