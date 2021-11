Lengyel migránsrizikó – Putyin: Moszkva kész segíteni a helyzet megoldását

2021. november 14. 16:13

Oroszország kész minden lehetséges módon segíteni a migrációs helyzet megoldását a fehérorosz-uniós határon, ha bármi is ezen múlik - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Rosszija 1 televízió által vasárnap sugárzott interjújában.

"Miközben nekünk címzett kijelentéseket vagy vádakat hallunk, mindenkinek azt szeretném mondani: foglalkozzanak a belső problémáikkal, és ne hárítsák át másra az ügyeiket, amelyeket a saját szakintézményeiknek kellene megoldaniuk. De mi készek vagyunk minden lehetséges módon hozzájárulni (a helyzet megoldásához), ha persze itt bármi is rajtunk múlik" - mondta Putyin .



Az orosz elnök megítélése szerint a válságot a nyugati államok okozták, mert maguk alakítottak ki olyan körülményeket, amelyek több százezer embert kényszerítettek lakóhelyük elhagyására.



"Most pedig felelősöket keresnek, hogy elhárítsák a felelősséget mindazért, ami történik" - fogalmazott.



Leszögezte, hogy az Aeroflot orosz légitársaság nem vett részt közel-keleti migránsok Fehéroroszországba szállításában.



Elmondta, hogy a migrációs válságról a médiából értesült, és hogy korábban soha nem tárgyalt a kérdésről Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfővel. Korábban kifejezte reményét, hogy Lukasenka és Angela Merkel német kancellár hamarosan megbeszélést folytat egymással és megvitatja a Fehéroroszország nyugati határain kialakult helyzetet is, mert sok migráns Németországba igyekszik.



Az interjúból szombaton is mutattak már be részleteket. Ezekben Putyin egyebek között szintén azt hangoztatta, hogy Oroszországnak semmi köze sincs a migrációs válsághoz, és orosz légitársaságok nem szállítottak migránsokat Fehéroroszországba.



Kifejezte azt a reményét, hogy Fehéroroszország nem fogja elzárni az Európai Unióba vezető orosz gázvezetéket.



Az is hangoztatta, hogy Oroszország nem tervez saját hadgyakorlatot a Fekete-tengeren, válaszul az ott folyó, nem tervezett NATO-manőverekre. "Vészjóslónak" nevezte azokat a nyilatkozatokat, melyek szerint Oroszország "katonai invázióra készül Ukrajna ellen". Megismételte, hogy az orosz katonai erők mozgása az ország területén senkiből sem válthat ki aggodalmat, ez "senki számára sem jelent fenyegetést".



MTI