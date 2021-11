Brazil Nagydíj - Hamilton nyert és csökkentette hátrányát az összetettben

2021. november 14. 20:16

A címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes versenyzője - a tizedik helyről rajtolva - nyerte a vasárnapi Forma-1-es Brazil Nagydíjat, sikerével 14 pontra csökkentve lemaradását a vb-pontversenyben.

A 36 éves brit pilótának ez az idei hatodik és pályafutása 101. futamgyőzelme.



Hamilton mögött összetettbeli legnagyobb ellenfele, Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára a másik Mercedest vezető finn Valtteri Bottas állhatott fel.



A rajtnál Verstappen egy határozott manőverrel megelőzte a pole pozícióból induló Bottast, akit két kanyarral később Sergio Pérez (Red Bull) is lehagyott, miután a finn versenyző elrontotta a féktávot. A 10. helyről startoló Hamilton már az első kör alatt is több pozíciót javított, aztán az ötödik körben már harmadikként száguldott az élen álló Verstappen és a második Pérez mögött. Rövidesen a pályára került törmelékek eltakarításának idejére a mezőny elé állt a biztonsági autó, majd virtuális Safety Car-szakaszra került sor, de a sorrend a dobogós helyeken nem változott.



A 20. körhöz közeledve Hamilton nagy csatát vívott Pérezzel, ennek végén megelőzte a mexikóit és üldözőbe vette az élen álló Verstappent. A Mercedes aztán a 27. körben kerékcserére a boxba hívta Hamiltont, erre reagálva a Red Bull azonnal új abroncsokat tett Verstappen versenyautójára, aztán Pérez is a boxba hajtott friss gumikért. Valamivel később Bottas autóján is kerekeket cseréltek, és a finn Pérez elé, a harmadik helyre állt vissza a mezőnybe.



A 40. körben Verstappen ismét a boxban járt, majd Bottas és a 44. körben Hamilton is új abroncsokat kapott, ezt követően pedig visszaállt a sorrend: Verstappen vezetett két másodperc körüli előnnyel Hamilton előtt, a harmadik helyen pedig Bottas száguldott.



Huszonöt körrel a leintés előtt Hamilton utolérte Verstappent, támadási pozícióba került, de az első előzési kísérletet a holland - még ha nem is szabályosan, de - kivédekezte. A versenybíróság vizsgálta az esetet, ám nem szabott ki semmilyen büntetést.



A hajrá kezdetén Hamilton nagyon közel került Verstappenhez, és egy határozott manőverrel meg is előzte, majd nagyon hamar eltávolodott a riválistól, és a leintésig már nem hibázott.



A vb jövő hétvégén folytatódik az első Forma-1-es Katari Nagydíjjal.

MTI