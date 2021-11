Már magyarul is olvasható a Puskás Ferencről szóló spanyol regény

2021. november 14. 22:30

Második élet címmel magyarul is olvasható az a regény, amelyet a spanyol Daniel Entrialgo, a Forbes magazin madridi újságírója írt az Aranycsapat, a Honvéd, majd a Real Madrid egykori kiváló labdarúgójáról.

A kötetnek a Cervantes Intézetben megtartott csütörtöki budapesti bemutatóján Galambos Ádám, a G-ADAM Kiadó tulajdonosa elmondta: néhány éve Madridban lelt rá a könyvre, mely ott már a 2018-as első megjelenésekor nagy sikert aratott. Fontosnak tartotta, hogy a páratlan könyv magyarul is olvasható legyen, és Puskás Ferenc halálának (2006. november 17.) közelgő 15. évfordulóját kiváló alkalomnak tartotta arra, hogy idehaza is megjelenjen. Hozzátette: a könyv Puskás Ferenc, egy közkedvelt ember életén keresztül mutatja be korának legfontosabb történéseit, ezért szerinte a fiataloknak is páratlan élményt nyújthat.

A szerző, Daniel Entrialgo kifejtette, Puskásnak nagyon eseménydús élete volt, amely "kanyargós folyóként" szelte át a XX. századot, ezért érezte úgy, hogy a regény műfaj illik hozzá a legjobban. Amint elárulta: a cselekmény három szálon fut. Egyrészt Puskás fordulatokban gazdag magánéletét, másrészt a sport, a futball fejlődését, valamint ezen keresztül az európai történelem döntő pillanatait is bemutatja. Kiemelte: Puskás sorsa azért is érdekes volt, mert a vasfüggöny mindkét oldalán élt.

"Nem egy fikciós regényről van szó, a történések kilencven-kilencvenöt százalékban valós eseményeken alapulnak, a párbeszédek azonban regényes formában lettek megírva" - fogalmazott a szerző, aki a borítóra írt ajánlójában felhívja a figyelmet arra, hogy művében megelevenednek a második világháború borzalmai, a kommunisták teljhatalma, az '56-os forradalom keltette remények és csalódások, a spanyolországi fejezeteken keresztül pedig a Franco-korszakba is bepillantást nyerhetnek az olvasók.

Szente Vajk, a Puskás-musical társszerzője és rendezője azt hangsúlyozta, hogy bár a Puskás Ferencről szóló történetek száma véges, de Entrialgo könyvében azok is mind benne vannak, amelyek nem annyira közismertek, és csak apróbetűs megjegyzésekben lelhetők fel. A mű értékének tartja azt is, hogy miközben a musical csak 1960-ig idézi fel Puskás életét, a kötet az utána következő időszakra is kitér.

Farkas Norbert televíziós kommentátor, a spanyol labdarúgás szakértője arról beszélt, hogy Puskást máig legendának tartják Spanyolországban. Egykori csapattársa, Alfredo di Stefano egy interjúban úgy fogalmazott neki, hogy "a legnagyobb ember volt, aki valaha futballcipőt viselt". Emléke máig velünk él, erre példaként azt említette, hogy a remek ballábás labdarúgókat máig puskitának becézik Spanyolországban.

Az 1971-ben Vitoriában született Daniel Entrialgo szerző-újságíró és az úgynevezett "vintage futball" megrögzött rajongója. Az utóbbi két évtizedben számos napi- és hetilapnál dolgozott és publikált. 2007-ben tevékeny részt vállalt az Esquire magazin spanyol változatának megalapításában és elindításában, majd a kiadvány főszerkesztő-helyettese lett. Jelenleg a Forbes magazin munkatársa. A Puskás az első regénye.

MTI/alon