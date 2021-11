Az 5 és 11 év közötti gyerekek is megkaphatják az oltást Izraelben

2021. november 15. 11:29

Izraelben az 5 és 11 év közötti gyerekek is megkaphatják a koronavírus elleni védőoltást, az oltási kampány kezdetének időpontját napokon belül kihirdetik – jelentette be vasárnap az izraeli egészségügyi minisztérium. A tárca szakértői testülete azt követően hagyta jóvá a 12 év alatti gyerekek beoltásának tervét, hogy az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) is engedélyezte az amerikai Pfizer gyógyszeripari és a német BioNTech biotechnológiai vállalat által közösen kifejlesztett vakcina beadását az 5 és 11 év közöttieknek.

A gyártó szerint az oltóanyag 90,7 százalékos hatásossággal működik a korcsoportban. Izrael népessége viszonylag fiatal: a 9,4 milliós lakosságban 1,2 millió 5 és 11 év közötti gyerek van. Az egészségügyi hatóságok szerint ennek a népes korcsoportnak a beoltása elengedhetetlen a nyájimmunitás eléréséhez. Az Egyesült Államokon kívül még Kínában, az Egyesült Arab Emírségekben és Kambodzsában kezdték el beoltani a gyerekeket a koronavírus ellen.

Az osztrák fővárosban hétfőtől lesz elérhető a vakcina az 5 és 11 év közötti korosztály számára, jóllehet ennek a korcsoportnak az oltását az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) még nem engedélyezte hivatalosan. Borítókép: Ultraortodox zsidó egészségügyi dolgozó készül a koronavírus elleni oltóanyag beadására egy jeruzsálemi oltóközpontban 2021. január 11-én.

MTI