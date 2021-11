A világ legjobb programozó diákjai érkeznek Szegedre

2021. november 15. 11:43

Azokat a valós problémákat is reprezentálják a Nemzetközi Informatikai Diákolimpia feladatai, amelyekkel a jövő programozói találkoznak majd. A Szegeden megrendezendő versenyre több mint száz ország legjobb fiatal programozóit várják. Nagyszabású, fontos nemzetközi rendezvényre készül Szeged: 2023-ban itt rendezik meg a 35. Nemzetközi Informatikai Diákolimpiát (International Olympiad in Informatics, IOI). A rendezésre a 2019-es IOI-n a Digitális Jólét Nonprofit Kft. (DJ NKft.), a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) pályázott közösen, az eseményt az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatja.

A konzorciumvezető DJ NKft. ügyvezetője, Jobbágy László a Magyar Nemzetnek elmondta, a verseny lebonyolítását megelőző tárgyalások jól haladnak. Felidézte: Magyarország egyszer már otthont adott az eseménynek, mégpedig 1996-ban, Veszprémben. Egyébként a legelső ilyen jellegű megméretés 1989-ben volt, akkor még tizenhárom ország részvételével, 2023-ban pedig már mintegy száz ország diákjai lesznek ott a diákolimpián. – A középiskolás diákoknak rendezett, a világ legrangosabb versenyprogramozási eseményén a korosztályos tudás legmagasabb szintje képviselteti magát.

Ezek a diákok olyan tudással rendelkeznek, amivel gyakorlatilag már azonnal el tudnak helyezkedni a szakmában, közülük a legtöbben akár már a középiskolás éveik alatt is dolgoznak. Programozásban, algoritmizálásban a végzett egyetemisták szintjén vannak, persze mindig van hová fejlődni, de voltaképpen a világ legjobb egyetemeire már így is megvan a belépőjük – írta le a verseny színvonalát Jobbágy László. Elmondta: négyfős csapatokat várnak, a tanárokkal, kísérőkkel együtt mintegy 1200–1500 vendégre számítanak. Minden résztvevőnek ugyanolyan feltételeket kell teremteni, tehát négyszáz teljesen ugyanolyan számítógépet kell beszerezni, de a tanárok és az internet sem nyújthat segítséget a versenyzőknek.

A nyolcnapos esemény kulturális kikapcsolódásra is lehetőséget ad majd. A kétszer félnapos versenyen kívül (amelyen összesen tíz-tizenkét feladatot kell megoldani) változatos programokkal is készülnek a szervezők. – Azért is előnyös, hogy Szegeden lesz a diákolimpia, mert az SZTE-n igen komoly programozói műhely működik. Emellett a lézerkutató központ, az ELI is érdekes lehet a reál beállítottságú diákoknak, a laborokat, műszereket, kutatóintézeteket is megtekinthetik majd. Kultúrára és szórakozásra pedig Szeged nyár végi, ősz eleji programjai kiválóan alkalmasak. A diákolimpia szervezésekor kiemelt szerepet kap, hogy 2023-ban, Neumann János születésének 120. évfordulóját is ünnepeljük majd, ő talán a legismertebb magyar tudós a világon, ám mégis kevesen ismerik a származását.

Ezen szeretnénk változtatni, tudatosítani, hogy az az ember, aki nélkül ma nem létezne számítógép, magyar földön született – hangsúlyozta Jobbágy László. A jubileumhoz kapcsolódóan a DJ NKft. pályázatot tett közzé honlapján az IOI 2023 logójának tervezésére. A pályázat célja a rendezvény szellemiségéhez illeszkedő egyedi és jól azonosítható szimbólum megalkotása, mely kifejezi Magyarország, Szeged és a rendezvény értékeit. Az ügyvezető a diákolimpia feladatairól is szót ejtett, érdekességként említve, hogy azok nagyrészt állandók, nem függenek a technológiáktól.

– Persze a számítógépek általános teljesítménye százszorosa, ezerszerese annak, amiket 1996-ban használtunk, így jóval nagyobb adathalmazok kezelhetők – és alapvetően ez a feladat –, a mögöttük lévő algoritmusok közel azonosak, mint a korábbi versenyeken, ezért lehet is készülni a megméretésre. A tudomány slágertémái, mint a mesterséges intelligencia, a képfeldolgozás komoly ismereteket igényel az algoritmusok terén, ezt a feladatok is tükrözik majd: reprezentálják azokat a valós problémákat és kihívásokat, amelyekkel a jövő programozói találkozni fognak – fejtette ki a Jobbágy László.

Elmondta azt is, hogy az NJSZT évek óta tehetséggondozó programot működtet azzal a céllal, hogy országszerte a kiemelkedő tudású gyerekeket felkészítsék erre és más hasonló versenyekre is. – Remélem, hogy ez a munka 2023-ra beérik és a magyar versenyzők több aranyérmet is szerezhetnek. A hazai diákok közül az elmúlt esztendőben majdnem minden versenyző érmes lett, az eddigi 33 informatikai diákolimpián pedig 13 arany-, 36 ezüst- és 46 bronzérmet szereztünk – fejtette ki Jobbágy László.

Magyar Nemzet