Nemzetközi gyógyszerkutatási konferencia kezdődött Budapesten

2021. november 15. 15:08

Áder János köztársasági elnök nyitóbeszédével nemzetközi gyógyszerkutatási konferencia kezdődött hétfőn Budapesten International Conference on Advances in Pharmaceutical Drug Development, Quality Control and Regulatory Sciences (DDRS 2021) címmel.

„Önök egy olyan ország vendégei, amelynek komoly hagyományai és az értékes örökségéhez méltó jelene van a gyógyszerfejlesztés és a gyógyszergyártás területén”- hangsúlyozta Áder János, az esemény fővédnöke köszöntőjében. „A múltból velünk vannak legnagyobb sikereink, a magyar fejlesztésű gyógyszerek a Kalmopyrintől a Cavintonig” - tette hozzá a köztársasági elnök. „Büszkék vagyunk arra, hogy hazánk a világban másodikként kezdte meg az életmentő inzulin üzemi előállítását, hogy Szent-Györgyi Albert Nobel-díjat érő módon működött együtt a Chinoinnal, amely lehetővé tette a C-vitamin előállítását, majd tömeggyártását, hogy Kabay János munkája nyomán Magyarország is élen jár a morfin gyártásban” - sorolta Áder János, hangsúlyozva azt is, hogy büszkék lehetünk a magyar gyógyszerkutatás eredményeire, generikus hatóanyagfejlesztéseire, legújabb biotechnológiai készítményeire. Mint fogalmazott, a magyar gyógyszeripar mind a mai napig a legerősebbek közé tartozik egész Európában.

Áder János példaként említette az idén 120. születésnapját ünneplő Richter Gedeon gyógyszergyárat, amely - mint fogalmazott - születése óta „folyamatosan áll elő fényes karriert befutó szabadalmaival”, és amely ma is 200 féle gyógyszert gyárt szinte valamennyi terápiás területen, készítményei pedig mintegy 80 országba jutnak el. Áder János beszélt arról is, hogy napjainkra a tudományok szinte mindegyike, így a gyógyszerészet céljai és eredményei is egyre megismerhetőbbekké váltak, egyre közelebb kerültek a nyilvánossághoz.

„Az elmúlt közel két évben a kívülállók elé tárult ennek a küzdelmes munkának számos részlete” - fogalmazott Áder János, hozzátéve, hogy a Covid-járvány berobbanása óta az egész világ új viszonyba került a gyógyszerkutatással, az oltóanyag-fejlesztéssel. A köztársasági elnök szavai szerint napjainkban a szakmai közösség azzal a kihívással szembesül, hogy az elért eredményekről a nyilvánosság előtt is közérthetően kell szólnia. „Hiszem, hogy önök ezen a budapesti konferencián a 250 éve Semmelweis Egyetem vendégeiként a szakma valamennyi fontos és időszerű területén eredményes beszélgetésekre kerítenek sort a személyre szabott terápiáktól kezdve a nanotechnológián át a gyógyszerhordozókon keresztül a bioszimiláris készítményekig”- zárta beszédét Áder János.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora nyitóbeszédében azt mondta: a nemzetközi esemény, amelyen 45 ország képviselői vannak jelen, jó találkozási lehetőséget nyújt a gyógyszerkutatás, a gyógyszergyártás, valamint a szabályozás területéről érkező szakemberek számára. Az eseményen mód nyílik a legújabb kutatási eredmények és innovációk bemutatására és fórumot kínál a nemzetközi tudás átadására és a kapcsolatépítésre is - tette hozzá az egyetem rektora, kiemelve, hogy a 250 éves Semmelweis Egyetem egyik legfőbb kutatási célja a korai diagnosztika és a terápia, ami szorosan kapcsolódik a konferencia témájához.

A globális gyógyszerkutatás és -ipar jelenleg olyan átalakuláson megy keresztül, amelynek során az iparágnak előre kell látnia és alkalmazkodnia kell a kihívásokhoz és a lehetőségekhez ebben a folyamatosan változó környezetben, hogy a kutatás és fejlesztés révén innovatív és hozzáadott értékű gyógyszerekkel lássák el a világ lakosságát - hangsúlyozta a rektor, hozzátéve, hogy mindeközben nem szabad elfelejtenünk, hogy az egészséges emberi élet a természet egészségétől és teljességétől függ.

„A gyógyszeripar virágozhat, de bátorságra lesz szükség ahhoz, hogy előre lássa az előttünk álló kihívásokat és lehetőségeket, és alkalmazkodjon azokhoz” - hangsúlyozta Merkely Béla. Európa legjelentősebb gyógyszerkutatási konferenciáján, amit kétszer kellett elhalasztani a pandémia miatt, 250 szakember vesz részt öt földrészről, akik egyebek mellett a gyógyszerfejlesztés, a minőség-ellenőrzés és a szabályozási kihívások kérdéseivel foglalkoznak majd - mondta a nyitó eseményen Klebovich Imre, a DDRS 2021 Konferencia elnöke.

A köszöntők és nyitóelőadások után Áder János, Merkely Béla, Schamschula György, a Magyar Posta vezérigazgatója és Klebovich Imre aláírták és lebélyegezték a Semmelweis Egyetem 250 éves jubileumára készült számozott emlékív bélyeget.

MTI