A WHO is helyeselte, hogy Magyarország túlbiztosította magát

2021. november 15. 15:49

Vannak az országban néhányan, akik a védekezésen és annak költségein nyerészkednek – vélekedett Harangozó Tamás (MSZP). A szocialista képviselő szerint az ügyek között van „egy 3,1 milliárd forintos Covid-teszt-beszerzés, valamint annak a 16 ezer lélegeztetőgépnek a megvásárlása 300 milliárd forintért, amelyekből aztán 1600-at használtak fel ténylegesen, a többit havi 90 millió forintért őrzik raktárakban”.

– Eladni pedig nem tudtak közülük, csak adományozni – jegyezte meg. Hozzátette: a 16 ezer lélegeztetőgépet darabonként annyiért vették meg, mint amennyibe egy műtüdőkezelést biztosító gép kerülne, amiből alig van az országban.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások parlamenti államtitkára válaszában azt mondta: a kormány, ha emberéleteket kell megmenteni, a világ legtávolabbi országába is elmegy és bármennyiért megveszi a kézfertőtlenítőt, a maszkot, a teszteket, a lélegeztetőgépet, a műtüdőt és bármi mást. – Amikor pedig van elég a tízmillió magyar embernek, igyekeznek a határon túliakon is segíteni – tette hozzá. Hangsúlyozta: valóban túlbiztosította magát Magyarország, de ezt a WHO vezetője is helyeselte. Kiemelte: a baloldal azonban az egészben csak az anyagiasságot tartja fontosnak, és folyamatosan változik az álláspontjuk – utalt arra, hogy egyszer kevesellték, másszor sokallták a lélegeztetőgépek számát.

MTI