A V4-ek készen állnak Lengyelország megsegítésére

2021. november 15. 16:18

A visegrádi országok külügyminiszterei megállapodtak abban, hogy ha Lengyelországnak szüksége van valamilyen segítségre a migrációs nyomás miatt, akkor a három másik ország készen áll arra, hogy haladéktalanul segítsen - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter azt írta, rendkívüli ülést tartottak a V4-es országok - Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia - külügyminiszterei Brüsszelben a Külügyi Tanács ülése alatt. „A téma természetesen a lengyel barátainkra háruló migrációs nyomás volt. Először is kifejeztük köszönetünket és nagyrabecsülésünket a lengyeleknek, amiért hősiesen védik az EU külső határát és ezzel minket is” - emelte ki a tárcavezető. Hozzátette, hogy 2015-ben Magyarország is hasonló nyomás alatt állt, akkor számíthattunk a V4-ek segítségére, természetes, hogy így van ez a lengyelek esetében is.

MTI