Weinberger Attila zenész lett a Román Kulturális Intézet alelnöke

2021. november 15. 20:16

A nagyváradi Weinberger Attila (művésznevén AG Weinberger) blueszenész és zeneszerző lett a Román Kulturális Intézet alelnöke azt követően, hogy a román szenátus megszavazta az intézmény új vezetőségét.

Weinbergert a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) javasolta erre a tisztségre. Weinberger Attila jelenleg a bukaresti Állami Zsidó Színház művésze, több lemeze jelent meg, ugyanakkor számos színházi előadás zeneszerzője.



Az intézményt a kormányzó liberálisok által javasolt Liviu Jicman fogja vezetni elnökként, Weinberger mellett lesz egy második alelnök is, ezt a tisztséget a szociáldemokraták által javasolt Mirel Talos fogja betölteni. Az intézményt egy 14 tagú tanács vezeti, a testület felét a parlamenti pártok által javasolt személyek töltik be, az RMDSZ Demeter András István kulturális államtitkárt javasolta a grémiumba.



A parlament azt követően szavazott a Román Kulturális Intézet új vezetőségéről, hogy a korábbi vezetőség mandátuma lejárt. A kinevezés négy évre érvényes.



A román parlament két házának együttes ülése ugyancsak hétfőn megválasztotta a román közszolgálati televízió és rádió új vezetőségét is. A hétfő esti szavazás értelmében a Román Rádiótársaság igazgatótanácsának elnökévé Razvan Ioan Dincát választották, a közszolgálati televízió vezető grémiumának élére pedig Dan Turturica újságírót. Dincát, aki színházi rendező és korábban a bukaresti Ion Dacian Operettszínházat vezette, a jelenleg ellenzéki, de kormányzásra készülő szociáldemokraták javasolták, Turturicát pedig a kormányzó liberálisok.



Az RMDSZ Nagy-Debreczeni Hajnalkát javasolta a közszolgálati televízió igazgatótanácsába, ő az előző mandátumban is betöltötte ezt a funkciót. A rádió igazgatótanácsába a szövetség Bodoczi Annamáriát nevesítette.

MTI