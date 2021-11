2028-ig az M4 Sporton a magyar labdarúgó-válogatott és a következő két Eb

2021. november 15. 20:56

Történelmi megállapodást kötött a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA), amelynek értelmében 2028-ig az M4 Sport lesz a magyar labdarúgó-válogatott, valamint a következő két Európa-bajnokság kizárólagos hazai közvetítője - tájékoztatta az MTVA Sajtó és Marketing Irodája az MTI-t.

A lengyel-magyar világbajnoki selejtezőt nem sokkal megelőző hétfői bejelentés szerint az UEFA EURO 2024 és 2028 valamennyi mérkőzése mellett az UEFA Nemzetek Ligája döntőjét is közvetíti a közszolgálati sportcsatorna.



A most meghosszabbított szerződés idén a második történelmi megállapodás az M4 Sport számára: a spotcsatorna korábban már bejelentette, hogy 2024-ig rendelkezik a Bajnokok Ligája, az UEFA Európa-liga és a Konferencia-liga mérkőzései kapcsán az első választás jogával. A mostani szerződés eredményeképp az M4 Sport a jövőben is egyértelműen piacvezető lesz a sportcsatornák körében.



"A mostani szerződésünkkel biztosította vált, hogy a többi csapatsporthoz hasonlóan a labdarúgó válogatottunknak is az M4 Sport lesz az otthona. Nem kérdés, hogy ezzel a szerződéssel az M4 Sport a legnépszerűbb és legnézettebb sportjogokról szóló együttműködést kötötte meg" - idézi a közlemény Papp Dánielt, az MTVA vezérigazgatóját.



"A nyári Eb-döntő és a három magyar vonatkozású csoportmérkőzés a teljes hazai piacon 2021 eddigi legnézettebb műsorai. Abban bízunk, hogy a következő két kontinenstornára is kvalifikálja magát nemzeti tizenegyünk. Az UEFA Nemzetek Ligájában pedig - mivel feljutott a legmagasabb ligába - jövőre biztosan a kontinens legerősebb csapataival mérkőzhet meg, mi pedig közvetíteni fogjuk" - tette hozzá Papp Dániel.

MTI