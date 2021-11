Alvó emberekre gyújtotta a házat

2021. november 16. 11:19

Jogerősen tizenegy és fél év fegyházbüntetéssel sújtotta kedden a Szegedi Ítélőtábla azt a tiszakécskei nőt, aki rágyújtotta a házat egy alvó ismerősére és annak élettársára 2019-ben.

A bíróság a jelenleg 44 esztendős vádlottat különös kegyetlenséggel, több emberen, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletében mondta ki bűnösnek.



A nő tíz évig élt élettársi viszonyban egy férfivel - a későbbi sértettel - a közös családi házukban. Kapcsolatuk 2013-van megszakadt, a vádlott ezt követően külföldön dolgozott prostituáltként, és időnként kábítószert is fogyasztott. 2019 júliusában végleg hazatért Magyarországra, ekkorra a férfi már egy másik nővel élt együtt. A későbbi sértettek befogadták a vádlottat, a nő mégis úgy érezte, hogy a sértettek ki akarják semmizni, a lakását el akarják venni.



A nő szeptember első felében kábító hatású anyagot fogyasztott, egyre zavartabbá vált, belső hangokat hallott, hangulatingadozásai voltak, kialvatlanságra panaszkodott. Szeptember 14-én azt hangoztatta, hogy mindenkin bosszút áll. Késő este papír zsebkendő darabokat égetett el, mert szellemek jelenlétét érezte, ezért levetette a szoba falán található tükröt is. Éjszaka meggyújtotta a kisszobában és a nappalijában lévő függönyöket, valamint a kanapét, majd egy korábban összepakolt bőrönddel elhagyta a házat. A Tiszakécskei Rendőrőrsre ment, ahol bejelentette, hogy rágyújtotta a házat a sértettekre.



Hajnali három körül a férfi a tűzre ébredt, felkeltette élettársát, és az utcára menekültek, de rövidesen visszatértek a házba, hogy kimentsék a vádlottat is, mivel nem tudták, hogy már korábban elhagyta az épületet.



Mindkét sértett nyolc napon belül gyógyuló égési sérüléseket szenvedett. A tűz következtében a ház lakhatatlanná vált.



A vádlott az eljárás során arra hivatkozott, a történtek előtt szellemeket látott, hangokat hallott, ezért gyújtotta föl a házat. A nő tettét megbánta, és a sértettektől bocsánatot kért.



A táblabíróság döntésével súlyosította az első fokon eljáró Kecskeméti Törvényszék által a vádlottra kiszabott tízéves fegyházbüntetést. Joó Attila tanácsvezető bíró a döntés indoklásakor azt mondta, a törvényszék által kiszabott, a törvényi minimumnak megfelelő büntetés eltúlzottan enyhe volt.

