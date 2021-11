Megnyílt az Automotive Hungary

2021. november 16. 11:44

Az idén a magyar gazdaság növekedése elérheti a 6,8-7,0 százalékot a kormány becslései alapján, az Európai Unió és a Nemzetközi Valutaalap viszont 7,0-7,5 százalékos GDP-bővülésre számít Magyarországon - mondta az innovációs és technológiai miniszter az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás megnyitóján kedden Budapesten.

Palkovics László hozzátette, a magyar gazdaság nagyjából visszaállt a rendes kerékvágásba, hiszen a foglalkoztatás számai elérték, sőt meg is haladták a vírus előtti szintet.



A miniszter arról is beszámolt, hogy az autóiparban folytatódik az útkeresés, míg korábban a fejlődés az elektromos autózás irányába mutatott, jelenleg a szintetikus üzemanyagok felé fordult az érdeklődés.



Palkovics László mindezek mellett a hidrogén felhasználására és a kormány által elfogadott hidrogénstratégiára is felhívta a figyelmet.



MTI