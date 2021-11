Fidesz: a baloldal eltörölné a rezsicsökkentést

2021. november 16. 12:36

A Fidesz-KDNP-kormány megőrzi a rezsicsökkentés vívmányait, de ha a baloldal 2022-ben hatalomra kerülne, eltörölné a lakossági kedvezményes árakat - jelentette ki Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke kedden.

A kormánypárti politikus az MTI-nek küldött videónyilatkozatában úgy fogalmazott: "a baloldal, ha 2022-ben hatalomra kerülne, eltörölné a rezsicsökkentést is, és visszatérnének a 2010 előtti idők. Ezzel szemben, amíg a Fidesz-KDNP kormányoz, addig megőrizzük a rezsicsökkentés vívmányait".



A Fidesz alelnöke "világszabadalomnak", Európában egyedülállónak nevezte a magyar rezsicsökkentést és úgy vélte, kizárólag ennek köszönhető, hogy a magyarok fizetik Európa legalacsonyabb háztartásigáz- és második legalacsonyabb villanyárát.



Hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP-kormány most a benzin árának befagyasztásával folytatja a rezsicsökkentést, hiszen november 15-vel "megálljt parancsolt" az "egész Európát sújtó benzinárrobbanásnak", és 480 forint/liter árban maximálta az üzemanyag árát.



Jelezte: az árak befagyasztása kötelezően vonatkozik minden benzinkútra, és három hónapig, február 15-ig tart.



Németh Szilárd rámutatott: az üzemanyag árának befagyasztása ugyanazt a célt szolgálja, mint a háztartási energiát - a gázt, a villanyt és a távfűtést - érintő lakossági rezsicsökkentés, ami az alacsony és megfizethető árak mellett az áramellátás, a fűtés, a teher- és személyszállítás biztonságát is garantálja.



Leszögezte: a Fidesz-KDNP-kormány minden eszközt bevet, hogy megvédje a magyar családokat az Európai Unióban teljesen elszabadult energiaáraktól.



Szerinte az egyetlen komoly veszély az energiabiztonságra "Gyurcsány Ferenc Márki-Zay Péteren keresztüli visszatérése". Márki-Zay Péter ugyanis kijelentette, hogy a háztartási energiaár-csökkentés ostobaság, és azt is megerősítette, hogy a benzinárban semmilyen szociális komponenst nem tart indokoltnak - emelte ki Németh Szilárd.

MTI