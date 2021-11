Lengyel migránsválság - Putyin tárgyalt Lukasenkával telefonon a rendezésről

2021. november 16. 15:14

Negyedszer tárgyalt telefonon egymással Vlagyimir Putyin orosz és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök kedden, a Lengyelország és Fehéroroszország közötti határon immár nyolcadik napja tartó migrációs válság folyamán.

Putyin – archív, themoscowtimes.com

A Kreml közleménye szerint a két vezető Lukasenkának az Angela Merkel ügyvezető német kancellárral hétfőn lezajlott, 50 perces telefonbeszélgetésén elhangzottak figyelembevételével folytatott eszmecserét. Az orosz és a fehérorosz elnök egyeztetéséről további részleteket Moszkva nem közölt, és Minszk is csak annyit mondott, hogy a felek a migrációs válság mellett az orosz határok közelében tartott, nem tervezett ukrán-amerikai hadgyakorlatól is beszéltek.

Lukasenka – geektech.me



Korábban Putyin is tárgyalt Merkellel, hétfőn pedig Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott eszmecserét.



Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden azzal vádolta az Európai Unió vezetését, hogy kettős mércét alkalmaz a fehérorosz-lengyel határon kialakult helyzet megítélésében, és ezzel nehéz helyzetbe hozza önmagát. Kifogásolta, hogy Lengyelország könnygázt és vízágyúkat vetett be a migránsok ellen. Rámutatott, hogy a lengyel hatóságok még a legjelentősebb nyugati tömegtájékoztatási eszközöket és az olyan európai szakintézmények megfigyelőit sem engedik be a határövezetbe a maguk oldalán, mint a Frontex és az Europol. Nehezményezte, hogy az orosz állami finanszírozású RT France tévécsatorna stábját őrizetbe vették és megbírságolták.



Az orosz diplomácia irányítója ismételten kifejezte Oroszország készségét arra, hogy hozzájáruljon a válság megoldásához. Ennek fő feltételeként a Brüsszel és Minszk közötti közvetlen párbeszédet nevezte meg.



Lavrov "hazugnak" minősítette és nem kívánta kommentálni Gitanas Nauseda litván külügyminiszternek azt az állítását, miszerint Oroszországnak köze van a migrációs válság kialakulásához. Nauseda hétfőn azt hangoztatta, hogy egyes közel-keleti migránsok Moszkván keresztül jutottak el a Fehéroroszország és az EU közötti határra.

MTI