Fidesz: az idei a negyedik év, amikor az idősek nyugdíjprémiumot kapnak

2021. november 16. 19:32

Az idei már a negyedik év, amikor az idősek nyugdíjprémiumot kapnak - mondta a Fidesz szóvivője az MTI-hez kedden eljuttatott videonyilatkozatában.

Horváth László a videóban kiemelte: fontos tudni, hogy a nyugdíjprémium nem jár automatikusan, az ahhoz szükséges pénzt a gazdasági növekedés teremti meg. Ha nincs gazdasági növekedés, nincs nyugdíjprémium sem - tette hozzá.



Azonban amióta a Fidesz-KDNP kormányoz, folyamatos a gazdasági növekedés, és annak mértéke egyre magasabb, így évről évre egyre nagyobb összegű nyugdíjprémiumot lehet fizetni - hangsúlyozta a nagyobbik kormánypárt szóvivője.



Horváth László szerint a Gyurcsány- és Márki-Zay-féle baloldal egy csapásra véget vetne a nyugdíjprémiumnak, hiszen ők ugyanazt a gazdaságpolitikát erőltetnék és valósítanák meg, amely már egyszer tönkretette az országot.

Úgy fogalmazott: Márki-Zay Péter már nemcsak migrációban, nemcsak rezsicsökkentésben, hanem gazdaságpolitikában és nyugdíjasügyekben is ugyanazt ismétli, amit Gyurcsány Ferenc mond. Ők együtt döntenék be a magyar gazdaságot, és ezzel vége is lenne a nyugdíjprémiumnak - jelentette ki Horváth László.



"Ezt nem hagyhatjuk, állítsuk meg őket!" - szólított fel a Fidesz szóvivője.



MTI